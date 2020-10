Közel kétszáz versenyző érkezik a Búvársuli Kupára szombaton

Szombaton 10 órától rendezik meg a Fabó Éva Sportuszodában a Búvársuli Kupa uszonyosúszó-versenyt, amelyre közel kétszáz nevezőt várnak.

A cápáktól az ifjúsági korosztályon át egészen a szeniorokig ugranak vízbe majd a versenyzők. A rendezvény szervezője a Búvársuli Sportegyesület, a programról Gurisatti Róbertet kérdeztük.

– Negyedik alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt. Nagyon régóta nem versenyeztünk, márciusban volt utoljára, illetve szeptemberben egy Egerben, de oda nagyon sokan nem tudtak elmenni. A vírusveszély miatt a versenyre nézőket, szurkolókat nem engedhetünk be. Tehát igazodunk a szigorú előírásokhoz. Különlegesség lesz a lebonyolításban, hogy az összes szülő előzetesen levizsgázott versenybírónak a rendezvény megtarthatósága érdekében. Csak egy-két külsős segíthet nekünk.

Szintén érdekes hír, hogy a verseny egyben főpróbája egy országos versenynek is, amit szintén a városban rendezünk meg november 7–8-án. Így a gyerek, ifi, felnőtt országos bajnokságot is mi tarthatjuk, az elmúlt három versenyre tekintettel, hogy miként sikerült megrendezni. Külön kiemelném a szülők, a polgármesteri hivatal és a Dunaferr SE úszószakosztályának segítségét, támogatását. Utóbbiak az időmérőket bocsátják a szervezők rendelkezésére, ami olyan nagy költség lenne, hogy veszélyeztetné a verseny megtartását. Nagyon készülünk a versenyre. Az indulóink közül többen is korosztályos váltásnál tartanak, és még nem ugorhattak vízbe. Például a fiam és egy-két lány társa most indul először serdülőben delfinuszonnyal. Nem volt eddig versenylehetőségünk, ezért is várjuk nagyon a bizonyítási alkalmat – ismertette a tudnivalókat Gurisatti Róbert. HL