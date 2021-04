Kovács Zsófiék szombaton indulnak az Eb-re – Bizakodó szakvezetés

Mind a férfi, mind a női szövetségi kapitány bizakodó a tornászok Európa-bajnokságát illetően. Közben Pignicki Fanni a 11. helyen áll összetettben a ritmikus gimnasztikázók taskenti Világkupáján.

Ezt ne hagyja ki! A magyarok többsége elítéli az oltásellenességet

A tornászok szövetségi kapitányai, Kovács István és Draskóczy Imre is bizakodók a válogatott Eb-szereplését tekintve, a Balázs Krisztián, Bátori Szabolcs, Dobrovitz Ádám, Kállai Zoltán, Mészáros Krisztofer, Vecsernyés Dávid alkotta felnőtt férfi és a Bácskay Csenge, Kovács Zsófia, Székely Zója, Péter Sára összetételű felnőtt női csapat szombaton indul az április 21-25. között megrendezésre kerülő bázeli torna Európa-bajnokságra.

Kovács István, a férfi válogatott szövetségi kapitányának tájékoztatása szerint a férfiaknál nincs változás, mindenki az előzetesen kihirdetettek szerint készül, tehát a junior Európa-bajnok Balázs Krisztián, továbbá a csapatban Eb-bronzérmes Mészáros Krisztofer és Bátori Szabolcs mind a hat szeren versenyzik, Kállai Zoltán lólengésben, míg az Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávid nyújtón méreti meg magát. A junior csapattal Eb-ezüstöt szerző Dobrovitz Ádám pedig talajon, gyűrűn, ugráson és korláton szerepel majd. A csapattagok formájával kapcsolatban a szakember elmondta: a fiúk jól dolgoztak, összeálltak a gyakorlatok. A szövetségi kapitány előzetes elvárásai között az szerepel, hogy Vecsernyés és Kállai fináléba kerüljön, illetve örülne, ha a hatszerezők közül akár ketten is bejutnának az egyéni összetett fináléba.

Kovács Zsófia négy szer helyett csak kettőn indul

Draskóczy Imrétől megtudtuk, hogy a hölgyek esetében némi változás állt be, ugyanis a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia lábfájdalmai miatt az előzetesen bejelentett négy szer helyett csak kettőn indul, felemáskorláton és gerendán. Péter Sára is lábfájással küszködik, de nála maradt az ugrás és a talaj. Székely Zója és Bácskay Csenge mind a négy szeren szerepel, felkészülésük sérülésmentes volt, és jól sikerült. A szövetségi kapitány elmondása szerint Székely, bár sok új elemet tanult, ezeket az Eb-n még nem mutatja be, a felemáskorlát Eb-ezüstérmesénél a cél a versenyrutin megszerzése, és vélhetően a világbajnokságon már erősebb gyakorlataival rukkol elő. Bácskay több új elemet is beépített gyakorlataiba, ezeket a csapatban Eb-bronzérmes a tervek szerint elő is adja a kontinensviadalon.

Kovács István, szövetségi kapitány, férfi válogatott: A fiúk jó formában vannak, szerencsére a kerethirdetés óta nem kellett változtatni sem a névsoron, sem azon, hogy a tornászok mely szereken szerepelnek majd. Én azt érzem így az indulás előtt, hogy összeálltak a gyakorlatok, a felkészülést tekintve pedig jól dolgozott a válogatott. Jóslásokba nem szeretnék bocsátkozni, se az olimpiai kvalifikációt, se a helyezéseket illetően, mert nem tudjuk, hogy melyik nemzet versenyzője, hogyan tudott készülni a Covid-helyzet miatt. Éppen ezért az aktuális formájukat sem tudjuk belőni a vetélytársaknak. Szeretném, ha a fiúk a tudásuk legjavát hoznák, aztán meglátjuk, mire lesz elég.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány, női válogatott: Minket is elértek a kisebb sérülések, emiatt módosítottunk némileg azon, hogy ki, melyik szeren indul. Trenka Jánossal, Kovács Zsófi edzőjével úgy látjuk, hogy Zsófi csak gerendán és felemáskorláton mutatkozik be lábfájdalma miatt, és itt a szerenkénti döntő is benne van a pakliban. Péter Sárával hasonló a helyzet, javasoltam is, hogy lábfájdalma miatt csak az ugrásra koncentráljon, és hagyjuk a talajt, de a versenyző szeretné mindkét szeren a maximumot kihozni magából. Az olimpiai kvótát tekintve kiélezett a verseny, több nemzet is a fiataljait hozza el, nem tudjuk, ki, milyen formában van, emiatt sem tudnék biztosat mondani. Azt szeretném, ha a négyszeres tornászaink hibátlanul végrehajtanák a gyakorlataikat, és akkor semmiképpen nem rajtuk múlik, hogy sikerül-e még egy kvalifikációt szerezni Zsófié mellé.

Részletes program, torna Európa-bajnokság, Bázel

Április 17. indulás – Liszt Ferenc Repülőtér 2A, 6.35

Április 19. pódiumedzés (nők) – 10:00-20:30, magyarok: 13:30-15:30 és 16:00-18:00

Április 20. pódiumedzés (férfiak) – 10:30-19:10, magyarok: 10:30-13:06 és 13:30-16:06

Április 21. női selejtezők – 10:00-20:30-ig

Április 22. férfi selejtezők – 10:00-19:40-ig

Április 23. egyéni összetett döntők, női: 13:30-15:30; férfi: 17:00-19:45

Április 24. szerenkénti döntők, 1. nap (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, felemáskorlát)

Április 25. szerenkénti döntők, 2. nap (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj

Április 26. érkezés (5 fő – női csapat) Liszt Ferenc Repülőtér 16.20

Április 27. érkezés (22 fő) Liszt Ferenc Repülőtér 16.20

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki tovább remekel

Pigniczki Fanni két szer után összetettben az előkelő 11. helyen áll a ritmikus gimnasztikázók taskenti Világkupájának első napja után, az olimpiai kvalifikációs helyezés szempontjából pedig jelenleg az ötödik.

A hétvégén az üzbég fővárosban rendezik meg a ritmikus gimnasztikázók Világkupáját, amely az olimpiai kvótaszerzés szempontjából kiemelt jelentőségű Pigniczki Fanni számára. Pénteken a selejtezők első napján a versenyzők a labda- és karikagyakorlataikat mutatták be. A mieink az első körben labdával kezdtek, gyakorlatára Wiesner Hanna 20.900 pontot, míg Pigniczki Fanni 23.750 pontot kapott. Ezt követte a karika, ahol szintén Pigniczki teljesített jobban (22.500), Wiesner 18.900-zal zárt. Ezzel Pigniczki összetettben 46.250 ponttal a 11., míg Wiesner 39.800-zal a 32. pozícióban áll. Pigniczki az olimpiai kvótáért folytatott harcban jelenleg az 5., de csak néhány tizeddel van lemaradva a vetélytársak mögött.

Mint ismeretes, az olimpiai kvalifikáció megszerzésére két esély nyílik a következő hónapokban, az egyik a Világkupa-sorozat, a másik az Európa-bajnokság. A Vk négy állomásból álló versenysorozat, ahol a három legjobb összetettben elért helyezés számít. Az összesített listából kihúzzák azon országok versenyzőit, amelyek már 2 indulási jogot szereztek az olimpiára, és az így kialakult végső sorrendben az első három helyezett szerez olimpiai kvótát. Pigniczki az első állomás, a szófiai Vk után a 3. helyen állt a kvótaszerzés szempontjából.

A selejtezők Taskentben szombaton buzogánnyal és szalaggal folytatódnak.

Deutsch-Lazsányi Erika, elnök, MRGSZ TB: Fanni jól szerepel, ugyanakkor izgul is, ennél tud jobbat. Látszik rajta, hogy a bemelegítés, illetve az itthon mutatott teljesítmény és az élesben előadott gyakorlatok között különbség van. Persze ezt meg lehet érteni, hatalmas a nyomás rajta az elhúzódó vírushelyzet és a kvalifikációs mizéria miatt. Mentálisan nagy a teher, ez megviseli, emiatt nem tudja a legjobbját nyújtani. De ezzel nem csak ő van így, hanem annak a 10-12 országnak a versenyzői is, akiknek esélye van a kvótára. Ezzel együtt minden elismerésem Fannié, hiszen néhány tized a különbség közte és az előtte állók között, ami a szombati selejtezőben ledolgozható. Most megpróbáljuk edző kollégáimmal mentálisan erősíteni, hogy hozni tudja a legjobb gyakorlatait, és legyen meg az önbizalma, hiszen itt mindenki elismeri. Eddig egyébként mindig csak egy tesztverseny volt, ott lehetett olimpiai kvalifikációt szerezni, most viszont további lehetőségek is nyílt, itt van ez a két hónapon át tartó sorozat, de ez nagyon megvisel mentálisan mindenkit.

Ritmikus gimnasztika Világkupa, Taskent, program (helyi idő szerint)

Április 17. 10:00-16:55, selejtező (buzogány, szalag) – Pigniczki Fanni, Wiesner Hanna – 15:25-tő

Április 18. 12:00-14:45, döntők (karika, labda, buzogány, szalag)