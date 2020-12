Kovács Zsófiék sikeres pódiumedzése

Túl van a pódiumedzésen a tornászok női felnőtt és junior mersini Európa-bajnokságán a Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója alkotta felnőtt női válogatott.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány helyszíni tájékoztatása szerint Kovácsék gerendán kezdtek a pódiumon, ahol még volt egy-két hiba, aztán, ahogy következtek a szerek, egyre jobban belelendültek a magyarok, a végén a felemáskorlát és az ugrás már egészen jól sikerült.

A pódiumedzés után a szövetségi kapitány azt is kihirdette, hogy a csütörtöki selejtezőben, ki, melyik szeren indul. Bácskay Csenge az egyetlen, aki mind a négy szeren bemutatkozik, az Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon Kovács Zsófia ugráson, felemáskorláton és gerendán szerepel, a kétszeres olimpikon Böczögő Dorina szerei az ugrás, a gerenda és a talaj, Makovits Mirtill felemáskorláton, gerendán és talajon adja elő gyakorlatait, míg Székely Zója ugráson, felemáskorláton és talajon látható majd. A felnőttek csapatversenyében a selejtezőben öt főből négy léphet a szerekhez és három eredménye számít, ez alapján lehet bejutni a szombati hatfős csapatdöntőbe. Szintén a selejtezőben dől el, hogy ki került be a vasárnapi nyolcfős szerenkénti finálékba, de országonként csak két fő. A magyarok csütörtökön helyi idő szerint 14.45-kor lépnek a szerekhez az 1. csoportban, és gerendán kezdenek.

Az eredeti tervek szerint Schermann Bianka utazott volna az Eb-re, de a kapitány elmondta, hogy a kiutazás előtt becsípődött a deraka egy ugrásnak való nekifutás során, és a keretorvossal egyeztetve a súlyosabb sérülés elkerülése miatt Böczögő Dorina lépett a helyére.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Mindenki nagyon várja már a versenyt, a mai nap két legfontosabb híre, hogy mindenkinek negatív lett itt is a PCR-tesztje, és a pódiumedzés után letisztult, hogy ki, melyik szeren indul. Nagyjából a várakozásnak megfelelően teljesítettek a lányok, az utolsó két szer, a korlát és az ugrás kifejezetten jól ment.

Altorjai Sándor, csapatvezető: Én is úgy gondolom, hogy magukhoz képest elég jól tornáztak a lányok a pódiumedzésen, kezdik belőni a szereket. Szerintem az első csoport után már nagyjából látni fogjuk az erőviszonyokat, nagyon nehéz csoport, itt már el is dőlhet sok minden, hiszen velünk együtt indulnak az ukránok, a románok és a törökök is. A körülmények továbbra is teljesen jók, ugyanúgy, mint a férfiaknál, szigorúak a szabályok, a lányok is ugyanabban a szállodában laknak, és hasonló az étkezés is, ha lehet mondani, akkor erre a második hétre talán még magasabb színvonalú lett.

Részletes program (helyi idő szerint):

December 16. 14:00-17:20 – junior pódium edzés (magyarok 16:00-17:20)

December 17. 14:45-18:25 – felnőtt selejtező (magyarok 14:45-16:25)

December 18. 14:00-17.40 – junior selejtező (magyarok 16:00-17:40)

December 19. 15:30-17:30 – felnőtt csapat döntő

December 20. 10:00-13:00 – junior szerenkénti döntő

15:00-18:00 – felnőtt szerenkénti döntő

December 21. – Érkezés: 19.25, Liszt Ferenc repülőtér