Kovács Zsófia megismételné bravúrját a ma kezdődő Eb-n

Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitányának április 7-i kerethirdetése óta tudjuk: lesz dunaújvárosi érdekeltség a szerdától vasárnapig tartó svájci torna Eb-n. Kovács Zsófia ismét az utazó keretben kapott helyet – ami azért annyira nem volt nagy meglepetés, tekintve, hogy a tokiói ötkarikás játékokra már biztos helye van a 21 éves tornásznak, hála a 2019-es stuttgarti kvalifikációs világbajnokságon megszerzett kvótának.

A kerethirdetést követően a szakember is így nyilatkozott: – Az biztos volt, az olimpiai kvóta miatt Kovács Zsófiának kiemelt helye volt az együttesben, a többieket pedig a versenyeken bemutatott teljesítményük alapján választottam ki.

De kik is a többiek? A magyar női válogatott a ­DKSE kétszeres Európa-bajnoka mellett három fővárosi tornászból áll. Érdekesség, hogy a kvartettből csak Kovács Zsófia képviseli a vidéki műhelyeket, a többiek mind a Postás SE tornaszakosztályát erősítik. Név szerint az Eb-ezüstérmes Székely Zója, Bácskay Csenge és Péter Sára vesznek majd részt a megmérettetésen.

A kerethirdetést követően még úgy volt, Székely, Bácskay és Kovács is négy szeren indul majd, azonban Zsófia régóta bajlódik kisebb combsérülésssel, így a szövetségi kapitány edzőjével, Trenka Jánossal és a sportolóval egyeztetve végül úgy döntött, hogy a sérülést megelőzendő kisebb terhelésnek teszik ki a magyar női tornasport jelenlegi legeredményesebbjét. Így végül a DKSE kiválósága felemás korláton és gerendán indul csak.

– Nagyon jó érzés és egyben kihívás is címvédőként utazni az Európa-bajnokságra. Fontos, sikerüljön megtartani a pozíciómat, és a legjobb teljesítményt nyújtani. A felkészülés sem ment zökkenőmentesen a combom miatt. Ez az edzéseken némileg hátráltatott, és bár kicsit javult, de még nem az igazi sajnos – fogalmazott az Európa-bajnok.

Ahogyan arról már írtunk, a magyar delegáció szombaton a kora hajnali órákban indult Amszterdamba, majd Bázelbe repültek. A válogatott már a megérkezés napján edzett is, amelyről messzemenő következtetéseket természetesen nem lehet levonni. Az azonban bizonyos, hogy a szervezésre eddig nem lehet panasz. Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára, egyben a delegáció vezetője tájékoztatása szerint minden a legnagyobb rendben, a szállás és az étkeztetés is elsőrangú, a sportolók minden igényt kielégítő öt fogás közül választhatnak ebédre és vacsorára a csarnokban. Az egyetlen negatívum a versenycsarnokban található spotvilágítás és az általuk nyújtott fény, de ezzel a kérdéssel már foglalkoznak a rendezők.

A szervezők a biztonságra is nagy hangsúlyt fektettek, mindent elkövettek azért, hogy a tornászok tényleges „buborékban” legyenek, így csökkentve minimálisra az esetleges fertőzések kockázatát. Továbbá mindenkinek 72 órán belüli negatív PCR-teszt­tel kell megérkeznie Svájcba. A helyszínen a hét folyamán minden delegációtag, beleértve a bírókat is – ma a hölgyek, kedden férfiak – újabb szűrésen esnek át. A kontinensviadalon mindenki számára kötelező az FFP2-es maszk viselése, kivéve a versenyzőknek az edzések valamint a verseny alatt.

Ami a lebonyolítási rendszert illeti, a hölgyeknél négy főt lehetett nevezni a kontinensviadalra, és szerenként négy mutatkozhat be. Az Eb-n az első két napon a selejtezőket rendezik, innen a legjobb 24 versenyző, de országonként csak két fő, kerülhet be a pénteki egyéni összetett döntőbe. A szerenkénti finálékba szintén a selejtezőből lehet kvalifikálódni, méghozzá szerenként a legjobb nyolc tornász, de itt is csak két versenyző nemzetenként. A szerenkénti döntőket szombaton és vasárnap rendezik, amelyben reményeink szerint lesz magyar érdekeltség.

Kovács Zsófia optimizmusa bizakodásra ad okot. – Szeretnék hasonló eredményekkel hazatérni a bázeli megmérettetésről, mint tavaly Törökországból. A legfontosabb ugyanakkor, hogy azokkal a gyakorlatokkal, amikkel felkészültem, a lehető legpontosabban és legszebben mutassam be. Az biztosan nagy könnyebbség számomra, hogy a jegyem már megvan Tokióba, és nem kell a kvótáért küzdenem, hanem csak a versenyre koncentrálnom – mondta.

Ha már szóba került az olimpiai kvóta, nos annak megszerzésére nyílik ugyan esélye a kontinensviadalon részt vevő tornászoknak, de az odavezető út igencsak kacifántos. A kontinensviadal az utolsó verseny, amelyről kvalifikálni lehet az ötkarikás játékokra, a mieinknek azonban mind a férfi, mind pedig a női oldalon lehet esélye egy-egy kvóta begyűjtésére.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság határozata alapján kontinensenként még két-két kvótát osztanak ki (de nemzetenként csak egy fő). Az Eb-n az olimpiai kvalifikációhoz az egyéni összetett selejtező napján lehet hozzájutni, ahol a két legjobb eredményt elérő tornász kapja meg azokat. Fontos, hogy csak olyan versenyző szerezhet jogot az ötkarikás játékokon történő indulásra, aki eddig még nem, tehát név szerinti kvótáról van szó.

Az egyéni összetett selejtezőjében elért eredmények összevetéséből név szerint kiesnek azok a tornászok, akik már csapattal vagy egyéniben szereztek kvalifikációt a 2018-as vagy a 2019-es világbajnokságokon, valamint azok a versenyzők is, akik a világkupa-sorozatokon elért eredményük alapján szintén ott lesznek Tokióban. Emiatt a bonyolult rendszer miatt rögtön a selejtezőt követően nem is lehet megmondani, hogy kinek jutottak a fennmaradó helyek az olimpiára. Meg kell várni, amíg a nemzetközi szövetség hivatalosan kihirdeti a végleges névsort.

A magyaroknál az olimpiai kvalifikáció szempontjából két hölgy, Bácskay Csenge és Székely Zója jöhetnek szóba, hiszen ők indulnak négy szeren. Kovács Zsófia kiesik, mivel már kvótatulajdonos. A férfiaknál pedig Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Bátori Szabolcs méreti meg magát hat szeren, így ők szállhatnak harcba Tokióért.

Az olimpiai kvótaszerzés fontos lenne, de Altorjai Sándor tájékoztatása szerint korántsem lesz egyszerű, hiszen a járványhelyzet ellenére a kontinensviadal mezőnye teljesnek tekinthető, a legtöbb nagy név jelen van.

Kovácsék pódiumedzése hétfőn lapzártánk után volt, a magyarok a 2. és a 3. csoportban szerepelnek, a 2. csoport talajon, a 3. gerendán kezd.

Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya, még az indulás előtt nyilatkozott. A szakember eképp vélekedik a szerdán kezdődő kontinensviadalról: – Minket is elértek a kisebb sérülések, emiatt módosítottunk némileg azon, hogy ki, melyik szeren indul. Trenka Jánossal, Kovács Zsófi edzőjével úgy látjuk, hogy Zsófi csak gerendán és felemás korláton mutatkozik be lábfájdalma miatt, és itt a szerenkénti döntő is benne van a pakliban. Péter Sárával hasonló a helyzet, javasoltam is, hogy lábfájdalma miatt csak az ugrásra koncentráljon, és hagyjuk a talajt, de a versenyző szeretné mindkét szeren a maximumot kihozni magából. Az olimpiai kvótát tekintve kiélezett a verseny, több nemzet is a fiataljait hozza el, nem tudjuk, ki, milyen formában van, emiatt sem tudnék biztosat mondani. Azt szeretném, ha a négyszeres tornászaink hibátlanul végrehajtanák a gyakorlataikat, és akkor semmiképpen nem rajtuk múlik, hogy sikerül-e még egy kvalifikációt szerezni Zsófié mellé. Székely, bár sok új elemet tanult, ezeket az Eb-n még nem mutatja be, a felemás korlát Eb-ezüst­érmesénél a cél a versenyrutin megszerzése, és vélhetően a világbajnokságon már erősebb gyakorlataival rukkol elő. Bácskay több új elemet is beépített gyakorlataiba, ezeket a csapatban Eb-bronzérmes a tervek szerint elő is adja a kontinensviadalon.