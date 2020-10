Kovács Zsófia is indul az Országos bajnokságon

Pénteken és szombaton rendezik a tornászok női és férfi felnőtt, továbbá a női ifi, férfi ifi és férfi kadet országos bajnokságát, amelynek a Központi Tornacsarnok ad otthont, ráadásul az utánpótlás számára ez a viadal csapatbajnokság is egyben.

Az esztendő első hazai versenyén szinte a teljes női és férfi válogatott is indul, így az olimpikon Kovács Zsófia és az Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávid is.

A kétnapos megmérettetést szigorú biztonsági intézkedések mellett tartják meg. Ez azt jelenti, hogy a versenyek zárt kapusak lesznek a nézők számára, tehát csak a tornászok, edzők, bírók, sportvezetők tartózkodhatnak a Tornacsarnok területén, a beléptetéskor pedig a portákon ellenőrzik a testhőmérsékletet is a fertőtlenítés mellett.

A lehető legbiztonságosabb rendezés miatt – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – ezúttal időben egymástól elkülönítve lép a szerekhez a férfi és a női mezőny. Mindkét napon a férfiak kezdenek 10:30 órakor, eredményhirdetések várhatóan 13 órakor. Az első napon az egyéni összetett versenyekre kerül sor, amely egyben selejtező a szombati finálékra is, amikor mind a hat szer döntőjét lebonyolítják. Az előzetes nevezések alapján a szerekhez lép a szombathelyi Világkupán nyújtón bronzérmet szerző Vecsernyés Dávid, valamint a válogatott nagy része is megmutatja tudását. Az ifiknél a junior világbajnoki bronzérmes Balázs Krisztián is bemutatkozik.

A hölgyek esetében ugyanaz a lebonyolítási rendszer, mint a férfiaknál, azzal a különbséggel, hogy számukra délután 15:00 órakor kezdődik az ob, itt pénteken 18, míg szombaton 17 órakor várható az eredményhirdetés. A női mezőnyben hosszú kihagyás után ismét láthatjuk a Dunaferr SE tornászát, Kovács Zsófiát, az MTK Budapest olimpikonját Böczögő Dorinát, valamint a válogatott további kiválóságait.



