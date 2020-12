Kovács Zsófia: Ilyen eddig még soha nem volt Eb-n

A Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója összeállítású válogatott soha nem látott sikert ért el a mersini Európa-bajnokság selejtezőjében, harmadik helyen kvalifikálta magát az Eb csapatdöntőjébe, emellett hat szerfinálénak is örülhetnek Draskóczy Imre tanítványai.

A selejtezők második fordulóját követően nem sokban változott a mieink helyzete a mersini női torna Európa-bajnokságon. A csapatversenyben a magyar együttes a selejtezőben 154.129 ponttal a harmadik helyen végzett, az ukrán és román nemzeti csapat mögött, így a Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója összeállítású válogatott kvalifikált a szombati hatos csapatdöntőbe.

A szerenkénti döntőket tekintve az első kör után még nyolc döntős helyet szereztek Kovácsék, a záró fordulót követően viszont gerendán csúszott ki a legjobbak közül a Makovits Mirtill, Kovács Zsófia kettős, bár előbbi második számú tartalék lesz a vasárnapi fináléban. A többi szeren azonban lesz magyar érdekeltség, sőt szerenként kettő tornász kvalifikálta magát a szerdöntőkbe. Talajon Böczögő Dorina (12.633; 5.hely) és Székely Zója (12.466; 7.hely) egyaránt megőrizték korábban megszerzett pozíciójukat. Felemáskorláton a Dunaferr SE Eb-ezüstérmes sportolója, Kovács Zsófia (14.133) maradt az első helyen, ráadásul Székely Zója (13.333; 4.hely) sem csúszott hátrébb. Ugrásban sem változott a helyzet a mieink szempontjából: Kovács ugráson pole pozícióban (14.049), Bácskay Csenge (13.683) a negyedik helyen jutott a legjobbak közé. Mindez azért is óriási eredmény, mert az Európa-bajnokságok történetében a selejtezők után még soha nem állt ilyen jól a magyar női csapat.

A kontinensviadal pénteken a juniorok selejtezőivel folytatódik. A juniorok a második csoportban lépnek a szerekhez, és felemáskorláton kezdik meg szereplést.

Csapatverseny, selejtező:

1. Románia – 159.496

2. Ukrajna – 154.896

3. Magyarország – 154.129

Kovács Zsófia: Nagyon örülök a csapatnak és a saját két első helyes finálémnak is, ilyen eddig még soha nem volt Eb-n. Persze több nemzet nincs itt, de akkor is sikerült magas pontokat elérni. Az biztos, hogy a csapat 3. hely és az ugráson és korláton elért első selejtezős helyek nagy löketet adnak a döntőkre. Ugráson szoros volt a verseny, de felemáskorláton elég sokkal állok az élen. A gerendát sajnálom, hogy leestem, mert ott is lehetett volna döntő, talajon ugye a kisebb combsérülésem miatt nem indultam.

Székely Zója: Bevallom őszintén, a talajjal még magamnak is meglepetést okoztam, de azt látom, hogy versenyről versenyre egyre jobban megy ez a szer. A felemáskorláton csak arra törekedtem, hogy meglegyen a gyakim, mert szerettem volna bekerülni a döntőbe. Ez sikerült is, úgyhogy majd szeretnék javítani, a tartásra, az apró pontatlanságokra odafigyelni. A csapateredménynek is nagyon örülök.

Bácskay Csenge: Nagyon boldog vagyok, hogy az első nap jól sikerült, sajnos a gerendán hibáztunk, de aztán a talajon már belerázódott a csapat. Erős a csapatösszetartás, ez is segített abban, hogy az utolsó két szerre összeszedtük magunkat. Az ugrásomat tekintve igyekszem a döntőben még jobban bemutatni, akkor talán a dobogó is összejöhet.

Böczögő Dorina: Végül is egy sérülés miatt kerültem a csapatba, így az utolsó héten arra számítottam, hogy nem is jövök. Ehhez képest nagyon örülök, hogy így sikerült a verseny, rutinos tornászként próbálom a fiatalabbakat terelgetni. Az meg kifejezetten boldoggá tesz, hogy kedvenc szeremen, a talajon, ahol már Vk-győztes is voltam többször, bejutottam a döntőbe.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Jobban alakult, min ahogy vártam, úgyhogy remélem, ugyanilyen szereplés várható majd a döntőkben is. Persze azt tudni kell, hogy a törökök is jók csapatban, illetve az ukránok is sokat rontottak ma. Óriási eredmény a hat szerenkénti finálé is, ráadásul ebből kettő első helyen, Kovács Zsófié, az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben ilyen még nem volt.

Altorjai Sándor, csapatvezető: A csapat 3. helyét és a hat szerfinálét tekintve, ráadásul abból kettőt első helyen, biztosan állítható, hogy ez az elmúlt időszak legjobb teljesítménye a női torna életében. Ahogy már korábban is mondtam, úgy kell kezdeniük a csapatdöntőt korláton, ahogy ma azt befejezték, és higgye el minden lány magáról, hogy képes a jó teljesítményre, és akkor akár előrébb is lehet lépni. Igaz, hogy a román csapat más összetételű, de mi már vertük meg a románokat is. Zsófi pedig jól felkészült, a szerenkénti finálékat tekintve nagy eredmény is kijöhet, és még a többi 4 döntőből is születhet meglepetés. Remélem, a magyar fiúk után a lányoknak is fogunk még éremnek tapsolni itt Mesinben. Hajrá, lányok!

Részletes program (helyi idő szerint):

December 18. 14:00-17.40 – junior selejtező (magyarok 16:00-17:40)

December 19. 15:30-17:30 – felnőtt csapat döntő

December 20. 10:00-13:00 – junior szerenkénti döntő

15:00- 18:00 – felnőtt szerenkénti döntő

December 21. – Érkezés: 19.25, Liszt Ferenc repülőtér