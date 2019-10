Kovács Zsófia háromszor is mesterfokú bajnok lett

Remek szerepléssel zárta a felnőtt tornászok idei utolsó hazai versenyét a Dunaferr SE sportolója, Kovács Zsófia.

A tornászok háromnapos győri versenyén a szuper csapatbajnokság második fordulóját és a mesterfokú bajnokság egyéni összetett versenyét – ez egyben selejtező is volt a szombati és vasárnapi szerenkénti döntőkre – rendezték meg pénteken, amelyet a Dunaferr SE Európa-bajnoki ezüstérmese, Kovács Zsófia nyert meg, ezzel megvédte címét.

Trenka János tanítványa talaj kivételével valamennyi szeren a legmagasabb pontszámot kapta (ugrás 13,800, fele­más korlát 13,900, gerenda 13,700), összpontszáma pedig 54,100 lett. A szintén olimpikon Böczögő Dorina állhatott a dobogó második fokára 50,500 ponttal, a nagy visszatérő, a TC Békéscsaba legjobbja, Makra Noémi (50,400) szerezte meg a harmadik helyet. – Nagy öröm számomra, hogy sikerült megvédenem a tavaly megszerzett egyéni összetett bajnoki címet. Különösen fontos volt, hogy jó gyakorlatot mutassak be gerendán, hiszen ez az olimpiai kvalifikációs vb-n nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de most ezen is bejutottam a döntőbe – értékelte Kovács Zsófia első aranyérmét.

Ami a csapatbajnokságot illeti, ott a Postás SE A együttese lett az első 305,100 ponttal, a dunaújvárosiak az ezüstérmet szerezték meg a Kovács, Mayer Gréta, Böszörményi Csilla, Bolya Sára, Czifra Bettina összeállításban, 298,200 ponttal.

A hét végén aztán Zsófia tovább folytatta remeklését, ugyanis szombaton az egyéni döntők során felemás korláton is aranyérmet szerzett. Majd ezt vasárnap még megfejelte, mert talajon sem talált legyőzőre, gerendán pedig harmadik lett. Ezzel a Dunaferr kiválósága lett a hét vége legeredményesebb női tornásza, azaz a mesterek mestere!