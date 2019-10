Kovács Zsófia győzött egyéni összetettben a Mesterfokú bajnokságon

Az Európa-bajnoki ezüstérmes Kovács Zsófia nyerte a Mesterfokú bajnokság egyéni összetett versenyét, a csapatbajnok pedig a Postás SE „A” együttese lett a tornászok győri szuper csapatbajnokságán.

A háromnapos megmérettetés első napján a szuper csapatbajnokság második fordulóját és a Mesterfokú bajnokság egyéni összetett versenyét rendezték meg a győri Olimpiai sportparkban. A női mezőnyben mind a csb-n, mind egyéni összetettben címvédés történt. A csapatversenyben a Bácskay Csenge, Székely Zója, Al-Salty Dália, Péter Sára, Angelina Radivilova összeállításban szereplő Postás SE „A” csapata szerezte meg az aranyérmet 305.100 ponttal, miután a győri második fordulóban is diadalmaskodott. Az ezüstérem a Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Böszörményi Csilla, Bolya Sára, Czifra Bettina alkotta Dunaferr SE csapatáé lett (298.200 pont). A harmadik pozíció a Böczögő Dorina, Schermann Bianka, Sági Inez, Shumeiko Katharina, Szmirnov Anna alkotta MTK-Budapestnek jutott, pontszámuk 294.200 pont.

A Mesterfokú bajnokság pénteki napján az egyéni összetett versenyt rendezték, amely egyben selejtező is volt a szombati és vasárnapi szerenkénti döntőkre. A tavalyi évhez hasonlóan, a Dunaferr SE Európa-bajnoki ezüstérmes tornásza, Kovács Zsófia lett a mester. Az olimpikon ráadásul a talaj kivételével valamennyi szeren a legmagasabb pontszámot kapta (ugrás:13.800, felemáskorlát 13.900, gerenda 13.700), összpontszáma pedig 54.100 lett. A szintén olimpikon – az MTK-Budapest tornásza- Böczögő Dorina állhatott a dobogó második fokára 50.500 ponttal, míg a nagy visszatérő, a TC Békéscsaba legjobbja, Makra Noémi (50.400) lett a harmadik.

A Mesterfokú bajnokság szombaton 11 órától folytatódik a szerenkénti döntők első napjával.

Kovács Zsófia: Nagy öröm számomra, hogy sikerült megvédenem a tavaly megszerzett egyéni összetett bajnoki címet. Különösen fontos volt, hogy jó gyakorlatot mutassak be gerendán, hiszen ez az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de most ezen a szerein is bejutottam a döntőbe.

Péter Sára: Hosszú volt a szezon, de jól esett a versenyzés, és örülök a csapatbajnoki címnek. Sikerült a felkészülés, igazi csapatként viselkedtünk, bíztattuk egymást és arra törekedtünk, hogy minél kevesebb hibával, de biztosan tornázzunk. Ennek eredménye az aranyérem.

Eredmények, Női Szuper CSB

Postás SE „A” (Bácskay Csenge, Székely Zója, Al-Salty Dália, Péter Sára, Angelina Radivilova) – edzők: Osztie Géza, Gondos-Arató Orsolya, Paizs Rita, Draskóczy Imre, Kelemen Márta, Pózna Előd) – 305.100 pont Dunaferr SE – 298.200 MTK – Budapest – 294.200

Eredmények, Női Mesterfokú Bajnokság, egyéni összetett: