Kovács Zsófia felemáskorláton, gerendán és talajon küzdötte be magát a legjobbak közé

Kovács Zsófia hatodik felemáskorláton a dohai Világkupán. Szombaton gerendán és talajon finálézik.

Kovács Zsófia hatodik felemáskorláton a dohai Világkupán. A dohai Világkupán három szeren kvalifikálta magát a döntőbe Kovács Zsófia. Az olimpikon tornász felemáskorláton, gerendán és talajon küzdötte be magát a legjobbak közé. Felemáskorláton a selejtezőben nem sikerült tökéletesen a gyakorlata, azért 13.466 pontot kapott, amivel második helyen került a fináléba. A szerenkénti döntők első napján, felemáskorláton lépett szerhez a kétszeres Európa-bajnok tornász. Sajnos több figyelmetlenségi hiba miatt, végül 12.300 pontot kapott, ami csak a 6. helyre volt elég. A dohai Világkupa szombaton a szerenkénti döntők második napjával folytatódik, ahol Kovács Zsófia gerendán és talajon mutathatja meg gyakorlatát.

Trenka János, edző: Ez a gyakorlat most nem sikerült jól. Tudom, hogy benne van Zsófiban a győztes gyakorlat, most már csak az a dolgunk, hogy ezt be is tudja mutatni téthelyzetben is. A folytatáshoz nyugodtságra van leginkább szükség.

Kovács Zsófia: Sokkal jobban kell koncentráljak és több munkát kell beletennem, hogy biztosan tudjam hozni a pontokat. A gerenda és talaj döntőben szeretném minimum a selejtezőben bemutatott gyakorlataimat hozni, és még egy kicsit tisztítani rajtuk.