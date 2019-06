Kovács Zsófia aranyérmes lett a koperi Világkupán

Az Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon Kovács Zsófia remekelt a tornászok koperi Világkupáján a szerenkénti fináléban, felemáskorláton ugyanis aranyérmet szerzett.

A döntők első napjával folytatódott a tornászok nemzetközi megmérettetése a szlovéniai Világkupán. A nőknél a Dunaferr SE kiválósága, Kovács Zsófia 14.000 pontszámmal toronymagasan megnyerte a felemáskorlát döntőjét. A Postás SE tornásza, az elsőéves felnőtt versenyző, Székely Zója ugyanitt 11.950 pontot kapott gyakorlatára, és épphogy lecsúszott a dobogóról, csak alacsonyabb „E” pontszáma miatt került a negyedik helyre. A férfiaknál a győri Kardos Botond 13.900 ponttal ötödikként zárt talajon.

A finálék vasárnap folytatódnak, a magyarok közül Kovács Zsófia gerendán indul.

Kovács Zsófia – Nagyon örülök az első helyemnek. Amit elterveztem sikerült megcsinálnom, bár úgy érzem voltak kisebb hibák a gyakorlatomban, ezzel együtt boldog vagyok az aranyéremmel.

Kardos Botond – Örülök ennek az ötödik helyezésnek, tavaly ugyanitt a hatodik lettem, és kevesebb pontot is kaptam. Most jobban sikerült a gyakorlatom, és magasabb pontszámot is szereztem, így ha csak kis lépésenként is, de folyamatosan fejlődöm.

Eredmények, World Cup Challenge, Koper:

Nők, felemáskorlát

1. Kovács Zsófia – 14.000

2. Mader Jasmin (Ausztria) – 12.500

3. Varabyova Aliaksandra (Fehéroroszország) – 11.950

4. Székely Zója – 11.950

Férfiak, talaj

1. Gonzalez Thomas (Chile) – 14.600

2. Karimi Milad (Kazahsztán) – 14.600

3. Benovic Aurel (Horvát) – 14.200

4. Kardos Botond – 13.900