Kovács Zsófia második lett a dohai Világkupán

A kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia második lett a gerenda fináléjában a dohai Világkupa második döntős napján, talajon pedig az ötödik helyen végzett.

A DKSE olimpikonja gerendán hibátlan gyakorlatot mutatott be, és edzője, Trenka János helyszíni tájékoztatása az egyik egytizedes kötését nem fogadták el, így 13.166 pontot kapott bemutatójára, ez pedig az ezüstérmet jelentette. Kovács mindössze 0.034 ezredponttal maradt le a dobog felső fokáról, amelyre az ukrán Diana Varinska állhatott 13.200 ponttal. A talaj fináléja nem sikerült olyan jól, mint a selejtezőben, mivel érkezései kicsit pontatlanabbak voltak. Pontszáma 12.500 lett, és ezzel az ötödik pozíciót gyűjtötte be.

Kovács számára a dohai Világkupa volt a tokiói olimpia előtti utolsó megmérettetés, az ötkarikás játékokra július 16-án indul.

Kovács Zsófia:

– A gerendának nagyon örülök, mert jól sikerült a gyaki, csak azt az egy kötést nem fogadták el, és az is fontos, hogy a selejtezőben is jó gyakit csináltam. Persze ha a kötést elfogadják, akkor én vagyok az első, ez azért picit bosszant. A talaj pontatlan volt, kevesebbet is kaptam, és most már biztos, hogy az egyik forgásomat nem fogadják el, azt ki kell cserélnünk. Az egész Világkupával kapcsolatban felemás érzéseim vannak, a gerenda miatt pozitív a mérleg, de a pénteki felemáskorlát-finálé miatt nagyon nem örülök.

Trenka János, edző:

– A gerendával nem volt gond, Zsófi hozta azt, amit elvártunk tőle. Szép gyakorlatot mutatott be, az egyik egytizedes kötését viszont nem fogadták el. Mindössze 0.034 ezredpont választotta el a győzelemtől, de úgy érzem, ez most inkább a miatt volt, hogy nekünk nem volt ezen a versenyen bírónk, az ellenfélnek viszont igen. A talaj kivitele pontatlan volt, ezért is lett rosszabb a pontszám, mint a selejtezőben. Mi 5.1-re számoltuk a kiindulót, de már a selejtezőben is csak 4.9-re értékelték. Beszéltem a pontozókkal, most újra megpróbáltuk, de továbbra is csak 4.9-et ér, úgyhogy át kell alakítanunk, úgy gondolom, 5.0 lesz a vége. Mivel Zsófinak lábsérülése volt, nekünk most azért volt fontos ezen a szeren indulni, hogy versenyen is kipróbálja a sérült testrészt és a gyakit is. A pontosságon kell javítani az érkezéseknél, és akkor úgy gondolom, rendben lesz, és összejön egy 13.000 körüli pontszám.

Öt finálé Belgiumban



A junioroknál kettő, a felnőtteknél három szerenkénti finálét gyűjtöttek be a magyar női tornászválogatott tagjai a belga Challenge Team Kupán Gentben, a felnőtteknél Bácskay Csenge és Szujó Hanna ugráson, Székely Zója felemáskorláton, míg a junioroknál Peresztegi Nóra gerendán és felemáskorláton lett döntős.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint nagyon erős mezőny jött össze Belgiumban, hiszen ez azoknak a nemzeteknek volt felkészítő viadal, amelyek csapatai az olimpián szerepelnek. Így a teljes verseny az olimpiai szisztéma szerint zajlott, a magyarok azért vehetettek részt a kupán, mert néhány együttes lemondta a szereplést ( a hollandok például most tartják az olimpiai válogatójukat), és meghívták Székelyéket. A szövetségi kapitány arról is beszámolt, hogy a változékony időjárás miatt – Gentben két napig 7-13 fok volt a hőmérséklet – több magyar tornász is lebetegedett, így mindenki csak arra a szerre koncentrált, ahol esélye volt a fináléba jutásra. A csapatversenyben e miatt több rontott gyakorlat is bent maradt, mivel normál esetben öt versenyző mutatkozhat be, amiből a legjobb három számít, de a magyarok a fenti okok miatt csak három-három tornásszal léptek a szerekhez. A Székely Zója, Bácskay Csenge, Szujó Hanna, Schermann Bianka, Szmirnov Anna összeállítású gárda 144.799 ponttal a kilencedik pozícióban zárt. Felemáskorláton és ugráson viszont összejött a döntő, előzetesen ezt kérte a kapitány a magyaroktól. Bácskay 13.517 ponttal az első, míg Szujó 12.933 ponttal a második helyen várja a finálét, igaz, Draskóczy Imre azt is elmondta, az olimpiai szisztéma miatt a csapatok nem ugrottak kettőt. A felemáskorláton Eb-ezüstérmes Székely Zója viszont nagyon erős mezőnyben lett döntős, 8. helyen 13.425 ponttal. A finálé mezőnyében több Eb-döntős és a belga világbajnok, Nina Derwael is szerepel. A további szereket tekintve gerendán 12.450-nel Bácskay lett a legjobb (21. hely), míg talajon 11.825-tel Schermann Bianka (37.hely).

A junioroknál Peresztegi Nóra szerepelt, aki egyéni összetettben 46.775 ponttal zárt. A junior válogatott sportoló két szerenkénti finálét is összehozott, gerendán hatodik (11.575 pont), felemáskorláton pedig hetedik helyen (10.950) került be a legjobbak közé.

A felnőttek és juniorok szerenkénti döntőit vasárnap délután rendezik.



Draskóczy Imre, szövetségi kapitány:

– Nagyon erős a mezőny, hiszen az olimpián induló csapatok vannak itt, például az olaszok, a németek, a belgák vagy a franciák is. A teljes verseny az olimpiai szisztéma szerint zajlott, az ötkarikás játékokat imitálták a versenyzők. Sajnos, nekünk nagyon rosszul jött, hogy 40 fokból indultunk el Magyarországról, itt pedig az elmúlt két napban reggel 7-9, napközben 13-14 fok volt, és a lányok megfáztak. Hihetetlen, de olyannyira hűvös volt, hogy éjszaka fűteni kellett. Így megpróbáltunk egyfajta „orvosi csapatként” működni, és mindenkitől azt kértem, hogy csak a legjobb szerére koncentráljon, ezért is maradtak bent rontott gyakik például a csapatversenyben. Ennek ellenére a junioroknál kettő, míg a felnőtteknél három finálé jött össze. Még Szujó Hannától vártunk esetleg jobb eredményt gerendán és talajon, de mind a kettőn rontott. Az igaz, hogy az ugrás fináléban csak a mieink szerepelnek, mert az olimpiai szisztéma miatt nem ugrottak kettőt a csapatok, de mind a két versenyzőnk jó ugrásokat mutatott be. A felemáskorláton pedig nagyon erős a mezőny, itt van a világbajnok, Eb-döntősök is, így nagyon örülök, hogy Zója ott van a legjobbak között. Arról nem is beszélve, hogy 5 hete folyamatosan versenyeznek a lányok, és a holnapi nappal be is fejeződik számukra a félév, a válogatott tagjai két hét szünetre mennek.