Kovács Zsófia 14. az olimpiai döntőben

A kétszeres Európa-bajnok tornász, Kovács Zsófia jól teljesített a tokiói olimpia egyéni összetett döntőjében, ahol a 14. helyen végzett 53.433 ponttal. 29 éve nem volt ilyen jó helyezés az ötkarikás játékokon az egyéni összetett fináléban a női magyar tornában, akkor Barcelonában Ónodi Henrietta lett nyolcadik.

A DKSE Világkupa-győztes versenyzője a selejtezőből a 11. helyen jutott be az egyéni összetett fináléba 54.732 ponttal. Utoljára magyar női tornász egyébként az 1996-os atlantai ötkarikás játékokon szerepelt az egyéni összetett döntőben, ott még létszámában bővebb finálét rendeztek, illetve egy országból hárman is a szerekhez léphettek. Akkor Varga Adrienn érte el a legjobb eredményt, 28. lett. Kovács ehhez képest a 24 fős egyéni összetett döntőbe került be, ahol nemzetenként csak két sportoló mutatkozhatott be.

A magyar Európa-bajnok a második csoportban a sokszoros Európa-bajnok francia Melanie de Jesus dos Santos, a világbajnoki ezüstérmes kínai Xijing Tan, a szintén kínai Yufej Lu és a csapatban olimpiai bronzérmes brit ikrek, Jennifer és Jessica Gadirova társaságában lépett a szerekhez. Kovács kedvenc szerén, felemáskorláton kezdett, ötödiknek szólították. Gyakorlata jobban sikerült, mint a selejtezőben, pontszáma mégis 2 tizeddel kevesebb, 14.233 pont lett, ezzel az első forduló után összetettben az előkelő 6. pozíciót foglalta el. Gerendán negyedikként következett, a gyakorlatot végéig szépen teljesítette, de a japán oldalszaltónál leesett a szerről és leugrása sem volt tökéletes. Így a levonások miatt 12.100 pontot gyűjtött be – a selejtezőben hibátlan bemutatója 13.133 pontot ért -, és két szer után a 13. helyről várhatta a folytatást. Talajon harmadikként mutatkozott be, harmadik akrobatikus sorában volt egy ellépése, de szinte ugyanazt a pontszámot hozta, 12.600, mint a selejtezőben (12.666). A harmadik szer után kicsit hátrébb csúszott a rangsorban, 21-ként vágott neki az utolsó etapnak. Ugrása jól sikerült, így hajszálpontosan ugyanannyira értékelte a zsűri, mint a vasárnapi kvalifikációban, 14.500-ra. Kovács összetett pontszáma 53.433 lett, ezzel pedig a 14. helyen végzett a tokiói olimpia egyéni összetett döntőjében, ahol a bírók között Dr. Kalmár Zsuzsanna, női szakágvezető, a Testnevelési Egyetem Torna Tanszékének vezetője is helyet kapott.

Tokióban a torna a szerenkénti döntőkkel folytatódik augusztus 1-jétől, Kovács Zsófia egyébként felemáskorláton a 3. számú tartalék.

Kovács Zsófia: Nagyon jól éreztem magam az egész verseny alatt, nagyon sajnálom a gerenda rontást. Kisebb-nagyobb hibák becsúsztak, de összességében elégedett vagyok a mai nappal. Persze szerettem volna jobb helyezést elérni összetettben, mint a selejtezőben, de nem vagyok csalódott. Tudom, hogy a gerendán ment el, de ezt az elemet nem szoktam rontani. Az edzések alatt is mindig jól ment, igaz, itt a bemelegítés során volt benne bizonytalanság, de azt megpróbáltam félretenni. Összességében nem tudom, miért estem le belőle. A felemáskorlát potszámomon kicsit meglepődtem, mert szerintem sokkal jobban sikerült, mint a selejtezőben, mégis kevesebb pontot kaptam rá. Az utolsó két szernél arra koncentráltam, hogy két jó gyakit tudjak bemutatni, ez hellyel-közzel sikerült is. A talajon a 3. sorban volt egy kisebb hibám, de egyébként jól sikerült, itt a jövőben fejlődnöm kell, mind erősségben, mind kivitelben. Talán az ugrásom lehetett volna kicsit jobb, bár ugyanannyi pontot ért, mint vasárnap. Végül is elmondhatom, hogy nagyon jól éreztem magam az egész olimpia alatt, az edzéseken és a versenyeken is.

Trenka János, Kovács Zsófia edzője: Büszke vagyok Zsófira, de nagyon sajnálom a rontást. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy sokan hibáztak most ebben az olimpiai döntőben. Nem voltunk rosszak, de az persze vitathatatlan, hogy a gerendán történt leesés miatt ment el 1 pont. A célunk az volt, hogy jobb pontszámot és esetleg jobb helyezést érjünk el, mint a selejtezőben, de ez most nem jött össze. Talajon nem tudunk többet, ugráson pedig ugyanannyit kaptunk, mint a selejtezőben, bár talán egy kicsit rosszabb volt az ugrás. Pontozás szempontjából viszont két dolgot nem értettem. Szerintem a felemáskorlát sokkal jobban sikerült, mint a selejtezőben, legalább 3 tizeddel tisztább volt a gyaki, mondtam is Zsófinak, hogy meglesz a 14.6. Ehhez képest 2 tizeddel kaptunk kevesebbet, úgyhogy ez a 14.233 kicsit fura, mint ahogy a gerenda is, mert a lesés miatti levonás rendben van, de a gyakorlat egyébként tisztább és erősebb volt, mint vasárnap. Összességében büszke vagyok Zsófira, a baj viszont az, hogy 1-1.5 ponttal többet szerettünk volna elérni, mint a selejtezőben, ehhez képest viszont visszaléptünk, mert a pontszám ennyivel lett kevesebb.

