Kovács Zsófi az olimpiáért is küzd majd Párizsban

Már megkezdte a felkészülést a Dunaferr SE Eb-ezüstérmes tornásza, Kovács Zsófia, aki a tavalyi stuttgarti kvalifikációs világbajnokságon kvótát szerzett a nyári ötkarikás játékokra.

A kiváló tornászt a 2020-as esztendő legfontosabb célkitűzéseiről kérdeztük:

– Igazából az év első felében a Párizsban április végén megrendezendő Európa-bajnokság lesz a fő verseny, nekem, illetve Schermann Biankának is. A tavalyi stuttgarti világbajnokságon mind a ketten átugrottuk az olimpiai kvalifikációs ponthatárt, és azért bír most nagy jelentőséggel ez a viadal, mivel a szövetségi kapitány itt véglegesíti majd az olimpiai célkitűzéseket és elvárásokat, ugye Tokióban egy magyar versenyző szerepelhet a nőknél. Előtte természetesen részt veszek Világkupákon, de elsődleges a sikeres Eb-szereplés.

Kovács Zsófit sajnos a tavalyi szezonban számos sérülés is hátráltatta a felkészülés során és a versenyidőszak alatt is: – Örömmel mondhatom: jelenleg minden rendben van, de masszázsra, gyógytornára járok az esetleges sérülések megelőzése érdekében. Év elején még rávezető edzések voltak, de most már minden szeren „elemezek”, van ahol félgyakorlatokat csinálok, megkezdjük a versenyfelkészülést. Több gyakorlatot pontosítani kell, de van olyan is, amelybe új elemet szeretnénk beletenni a minél jobb szereplés érdekében.