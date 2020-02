Kovács Zoltán Acélbikaként fejezte be

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke Poul Loicog-díjat kapott, amelyet a májusi elit-világbajnokságon vehet át.

A díj a Hall of Fame-tagsággal (Halhatatlanok Csarnoka) egyenértékű, évente egy embernek adományozza a Nemzetközi Jégkorong Szövetség. A hírről tegnap röviden már beszámoltunk, most bemutatjuk, hogy jutott a világ legnagyobbjai közé Kovács Zoltán. Már csak azért is, mert jégkorong-pályafutását Dunaújvárosban fejezte be.

Kovács Zoltán 1962-ben született Budapesten. 1972-ben kezdett el jégkorongozni a KSI-ben, posztja szerint hátvéd volt, U16-ban és U18-ban is bajnoki címet szerzett. Egy-egy világbajnokságon tagja volt az ifjúsági és a juniorválogatottaknak, felnőttként az FTC színeiben kétszer lett magyar bajnok, aktív pályafutását Dunaújvárosban fejezte be.

A dunaújvárosi időszakára így emlékezett vissza.

– Amikor Dunaújvárosba kerültem, már nem fértem be a Fradiba. Két szép évet töltöttem itt. Jól éreztem magam, nagyon jó társaság jött össze, mindig remek volt a hangulat, bár a dunaújvárosi jégkorongnak nem ez volt a legsikeresebb időszaka, de élveztük a játékot. Jó érzéssel gondolok vissza arra az időszakra, amikor Acélbika voltam.

1984-től kezdve edzősködött, másfél évtizedet töltött a Fradinál, ahol mások mellett játékosa volt Szuper Levente, Budai Krisztián, Kincses Gergely, Majoross Gergely, Fodor Szabolcs, Fekete Dániel, Hoffmann Attila, Buzás Norbert és Kis András. 2000 és 2008 között a MAC utánpótlásában dolgozott, itt olyanok pallérozódtak a kezei alatt, mint Sebők Balázs, Nagy Krisztián, Rafaj Attila, Németh Péter vagy Jászai Dávid.

Az MJSZ kötelékében 1994 óta munkálkodik, négy évig szövetségi titkár volt, majd 1998 és 2017 között főtitkár. A sportvezető nevéhez kötődik számos magyarországi világbajnokság megrendezése, valamint a világ­elithez tartozó nagyválogatottak hazánkba csábítása – Kanadától Finnországon át Svédországig –, amelyek telt házas meccseken népszerűsítették jégkorongsportunkat. 2017 óta a szövetség alelnöke, kiemelt szerepe a nemzetközi kapcsolatok erősítése. 2010–2012 között az IIHF utánpótlás-bizottságának volt a tagja, 8 éve a nemzetközi szövetség jégpályabizottságának munkájában vesz részt. Kovács Zoltánt, a magyar jégkorong egyik legkedveltebb alakját mindenki ismeri itthon és a nagyvilágban, ugyanígy ő is kiváló kapcsolatokat ápol mindenkivel. Valamint kivételes munkabírása van, amelynek jegyében szorgalmazza a nagy hokinemzetek aktív szerepvállalását a jégkorongsport bázisának szélesítésében, a fejlődő országok felemelésében.

