Kovács-Seres Hunor junior Európa-bajnoki címet nyert – frissítve

Párizsban tegnap megkezdődött a nyíltvízi úszók Európa-bajnoksága. Méghozzá rögtön nagy magyar, még inkább dunaújvárosi sikerrel. Az U14-15-ös korosztály 5000 méteres távját, a Dunaújvárosi KSE sportolója, Kovács-Seres Hunor nyerte meg.

Nem is akármilyen volt Kovács-Seres győzelme, hiszen rögtön élre állt, és a célig ott is maradt. Végül a második helyezett lengyel Jerzy Laryst ötvennyolc másodperccel előzte meg.

Szabó Gergő, a versenyző edzője így értékelte tanítványa teljesítményét.

– Többféle taktikát dolgoztunk ki a háromkörös versenyre. Ezek közül az egyik az volt, ha a mezőny nem kezd erősen, akkor Hunor az élre áll, és diktálja az iramot. Nagyon jól jött ki a rajtból, egyből az első helyen úszott. Egy darabig, az első körben még, hatan a lábvízénél úsztak, de a második kör végén már negyven másodperc volt az előnye. Végül 55.58 perces idővel szerezte meg az aranyérmet. Egy perccel jobb időt úszott, mint egy hónapja az országos bajnokságon, bár az is igaz, nyílt vízen nehéz összehasonlítani az időeredményeket, mivel minden viadalt más körülmények között rendeznek meg. A sikere azért is nagyon értékes, mert ez volt a második jelentős versenye nyílt vízen, az országos bajnokság volt az első. A medencés edzések mellett két éve kezdtünk el komolyan foglalkozni a nyílt vízzel is, jó érzéke van hozzá, és rendkívüli az állóképessége. Itt most az Európa-bajnokságon jól tájékozódott, határozott volt. Nehéz rajt–cél győzelmet aratni, mert a sokáig élen úszók többször „szétesnek”, de Hunor fejben is rendben volt. A győzelme után természetesen nagyon boldog, nekem annyit mondott, el sem fáradt.

Arra a kérdésünkre, hogy számítottak-e ekkora sikerre, Szabó Gergőtől azt a választ kaptuk, hogy nem.

– Két nappal a viadal előtt már láttuk a rajtlistát. Mivel mindenki úszik medencében is, a medencés idők alapján próbáltuk az erőviszonyokat megállapítani. Tudtuk, hogy esélyes lesz az aranyéremre, és arra számítottunk, ami be is jött, hogy a lengyel fiú lesz a legnagyobb ellenfele, de arra nem gondoltunk, hogy ilyen fölénnyel győzi le.

Kovács-Seres Hunor nagy ünneplésbe nem kezdhetett, mivel vasárnap délelőtt még úszik a 4×1250 méteres mix váltóban.