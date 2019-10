Kovács és Mészáros a hétvége legjobbjai

Kovács Zsófia újabb aranyérmet szerzett, Makra Noémi gerendán diadalmaskodott, a férfiaknál Vecsernyés Dávid nyújtón, Földes Márton ugrásban, a junior világbajnoki bronzérmes Balázs Kriszitán pedig korláton győzött a Mesterfokú Bajnokság szerenkénti döntőinek második napján Győrben.

A szerenkénti döntők második napjával folytatódott a Mesterfokú bajnokság, amelyet a győri Olimpiai sportparkban rendeztek meg. A háromnapos viadal zárónapján a hölgyeknél Kovács Zsófia tovább növelte aranyérmei számát, ugyanis talajon 13.200 pontot kapott gyakorlatára, amely aranyérmet ért. Ezzel a Dunaferr SE Eb-ezüstérmese lett a hétvége legeredményesebb női tornásza, hiszen pénteken egyéni összetettben, szombaton pedig felemáskorláton is mester lett. Talajon mögötte az MTK-Budapest olimpikonja, Böczögő Dorina és az UTE tornásza, Szilágyi Nikolett zárt. Gerendán a szombathelyi Világkupán is diadalmaskodó Makra Noémi nyakába került aranyérem 13.600 ponttal. A második helyen holtverseny alakult ki Szilágyi Nikolett és Kovács Zsófia között.

Ugrásban a férfiaknál a BHSE hosszú sérülésből visszatérő versenyzője, Földes Márton 13.375-tel győzött. A dobogóra a győri Mészáros Krisztofer és klubtársa, Tomcsányi Benedek fért fel. Korláton az FTC-Telekom junior világbajnoki bronzérmese, Balázs Krisztián élete első felnőtt mesteri címét nyerte el 13.600 ponttal. Az ezüstérem Csorvási Soma, míg a bronzérem Vecsernyés Dávid nyakába került. A BHSE Eb-bronzérmese kedvenc szerén, a nyújtón javított, hiszen 13.650 ponttal megvédte tavaly megszerzett elsőségét. Mögötte az FTC-Telekom két tornásza, Ryan Macleod Sheppard és Balázs Krisztián fejezte be a viadalt.

A legeredményesebb férfi versenyzőnek a Csányi Rajmund Alapítvány Kuratóriuma serleget és pénzdíjat ajánlott fel, melyet Csányi Rajmund lánya, Csányi Erika adott át Mészáros Krisztofernek. A Győri AC tornásza Kovácshoz hasonlóan triplázni tudott, pénteken egyéni összetettben, míg szombaton talajon és gyűrűn nyert.

Kovács Zsófia – Nagyon jól éreztem magam mindhárom nap alatt. A szerenkénti döntők második napján már kicsit fáradt voltam. A gerenda bemelegítés előtt érezékeltem, hogy valami nincs rendben. A gyaki utolsó eleméig, a japán szaltóig minden jól ment, ott azonban sajnos hibáztam. Szerencsére az év utolsó talajgyakorlatára sikerült összeszednem a gondolataimat, és egy nagyon jó talajt tudtam csinálni, amit a bírók aranyéremmel jutalmaztak.

Makra Noémi – Nagyon nagy dolog, hogy sikerült az év utolsó versenyén megnyerni a gerendát. Nem beszélve arról, hogy ebben az esztendőben többek között a szombathelyi Világkupán, illetve valamennyi hazai viadalon jól sikerült ez a szer. Úgy gondolom, a mesterfokú bajnokság méltó lezárása volt az évnek.

Balázs Krisztián – Pénteken kezdtük a versenyt az egyéni összetettel, ami kicsit gyengébben sikerült. A szerenkénti döntők első napján gyűrű fináléban voltam érdekelt, ahol második lettem, majd vasárnap nyújtón bronzérmet szereztem, a korlát döntőt pedig sikerült megnyernem, aminek természetesen nagyon örülök, így a szezon végén.

Földes Márton – Boldog vagyok, hogy csaknem egy év kihagyás után bajnoki címmel tudtam visszatérni. Jól sikerült ez a hétvége, hiszen pénteken a csapatbajnokságot megnyertük, majd a Mesterfokú zárónapján ugrásban is győzni tudtam. Az első ugrásomba egy kis hiba csúszott, nem volt tökéletes, de ennyi kihagyás után ez belefért.

Vecsernyés Dávid – Mindig örömmel jövök ide Győrbe, hiszen jól szervezett, profi versenyen vehetek részt. Számomra ezzel még nem zárult le az év, hiszen lesz egy Világkupa állomás, amin szerepelni fogok. Így ez a megmérettetés egyfajta felkészülésnek számított, a hétvégi teljesítményemet tekintve elégedett vagyok.

Eredmények, férfi Mesterfokú bajnokság, szerenkénti döntők:

Ugrás

1. Földes Márton (BHSE) – 13.375

2. Mészáros Krisztofer (Győri AC) – 13.300

3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) – 13.050

Korlát

1. Balázs Krisztián (FTC- Telekom) – 13.600

2. Csorvási Soma (BHSE) – 13.350

3. Vecsernyés Dávid (BHSE) – 13.250

Nyújtó

1. Vecsernyés Dávid (BHSE) – 13.650

2. Ryan Macleod Sheppard (FTC-Telekom) – 13.150

3. Balázs Krisztián (FTC-Telekom) – 13.100

Eredmények, női Mesterfokú bajnokság, szerenkénti döntők:

Gerenda

1. Makra Noémi (TC Békéscsaba) – 13.600

2. Szilágy Nikolett (UTE) – 12.700

Kovács Zsófia (Dunaferr SE) – 12.700

Talaj

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) – 13.200

2. Böczögő Dorina (MTK-Budapest) – 12.900

3. Szilágy Nikolett (UTE) – 12.400