Kiváló kezdeményezés, a játék mellett jutott idő strandolásra is

Micsoda ötlet a nyári szünet közepén egy focikupát rendezni a gyerekeknek? Mint az elmúlt napokban Dunaföldváron, az öt csapatnyi, közte a dunaújvárosi futsalos fiatalok lelkes és ügyes, jókedvű játékát látva, egészen kiváló!

A mérkőzéseket kiváló szervezés mellett a város labdarúgócentrumában bonyolították le. Az esemény tapasztalatait levonva, a folytatás is várható a következő vakációk alatt.

Több cél is lebegett a szemük előtt

A jókedvű esemény megálmodója és főrendezője Lipták Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott dunaföldvári tanoda vezetője volt.

– Erre az alkalomra egy nyári focikupanapot szerveztünk. Öt helyről vártunk csapatokat: a dunaújvárosi futsalos gyerekeket, Kadarkútról és Gyulajról egy-egy máltai tanodás csapatot, s Dunaföldvárról a tanodások mellett a helyi Holler UNFC utánpótláskorú játékosai is a pályára lépnek. A mi gyerekeinknek nagy dolog volt, hogy végre nemcsak az udvaron rúgják a labdát, hanem szabályos körülmények között, a műfüves pályán. A célunk az, hogy kellemesen teljen a szünidőnek ez a napja, és természetesen az is, hogy

hosszabb távon kedvet csináljunk az ellátottjainknak a labdarúgáshoz. Mivel magam is rendszeresen sportolok, hiszek abban, hogy ez a tevékenység jelentős nevelő erővel bír a gyermekek részére. A mérkőzések után a helyi Vár étteremben ebéd várta őket, majd délután mindenkit levittünk a Duna-parti strandra – mondta.

Sikerrel bonyolította le az eseményt

Lesnyik Gábor, a Dunaföldvár Holler UNFC edzője sokféle feladatot vállalt magára. Mindenekelőtt a saját csapatára is figyelt, de ő volt a játékvezető is, aki a jelentős fizikai különbségű gyerekek miatt különös gondot fordított a sportszerűségre. Mellette egy személyben a versenybíróság feladatait is ellátta, s persze a rendfenntartást is magára vállalta. Ezt vitte legkönnyebben, hiszen szelíd, de határozott szavaira minden példásan működött.

– Hála Istennek a játékosok partnereim voltak a sokféle dolgomban. Sportszerűek maradtak, bár mindenféle korosztályú és képzettségű gyerekek vettek részt ezen a rendezvényen. Ez volt az alapja, hogy jó hangulatban tudtuk eltölteni az időt a pályán és a nap többi részében is. Még az elején megbeszéltük, hogy vigyázzanak a kisebbekre, ezért a körmérkőzések során összesen talán egy-két alkalommal kellett a szabálytalanságok miatt használnom a sípomat. Le a kalappal előttük! Ez alkalommal, ahogy az a kicsiknél szokás, mindenki kapott emlékérmet, a helyezettek kupákat is. Az eredményhirdetés után következett egy finom ebéd, és a beígért délutáni strandolással lett kerek ez a nap. Ahogy láttuk az eseményt, a gyerekek örömét, valószínűleg egy hagyományteremtő rendezvényt hoztunk létre ezen a napon. Bízunk abban, hogy jövőre, akár egy másik helyszínen és nagyobb létszámmal, belevágunk a folytatásba.

Alig várták az újabb kihívást

A résztvevő gyerekek szeptemberig is bírták volna a Dunaferr DUE Dutrade FC által, az általános iskolás korúak számara szervezett nyári futsaltábor kihívásait, de ott is megkezdődött a nyári szünet. Ezért egy szóra, szinte mindenki indult volna a dunaföldvári eseményre. Meglátva az ellenfeleket, kiderült, hogy ők voltak a legkisebbek, de a bronzérmet mégiscsak begyűjtötték!

Sáhó Kristóf, az NB I-es csapat válogatott játékosa, a kicsik technikai vezetője szerint ebben a korosztályban előfordul az ilyesmi és ezúttal sem okozott ez problémát.

– Mostantól én végzem náluk ezt a feladatot, remélem, hogy miközben segítem őket, felnéznek rám, és elfogadják a tanácsaimat a játékot illetően. Ez nekem nagyon jóleső érzés. Szívesen beszélgetek velük, és megmutatok nekik olyan dolgokat, amitől jobb lehet a játékuk. Most segítettem nekik a meccs közben is, de később ez már az edzőik feladata lesz. Azt, hogy az ellenfél jóval nagyobb volt náluk, az első percekben ugyan nehezen viselték, de végül is nem jelentett igazi problémát. A hasonló életkoromban én is voltam ilyen helyzetben, semmi baj sem lett belőle.

A dunaújvárosiak kicsiként is helytálltak

Az életkora miatt még aprótermetű, de nagy harcosnak számító Zemankó Natan szinte már felnőtt fejjel gondolkodott a játékról, és a jóval nagyobb termetű ellenfelekről is: – Megkértük őket, hogy ne legyenek durvák, és teljesítették! Elég jól játszottunk, de voltak hibáink is. Többet kellett volna beszélnünk és passzolnunk. Remek volt egyet játszani!

Pap Dominik egyenként mutogatta a nagyra nőtt ellenfeleit: – Látod mekkorák? Sokkal nagyobbak, mint mi vagyunk, egy kicsit fárasztó volt ellenük játszani. Mondta nekik a bíró, hogy óvatosabban focizzanak velünk, de ettől még gyorsak, ügyesen cseleznek és erőseket lőnek! Nem ijedtem meg tőlük, odamentem és megpróbáltam kicselezni őket! Nagyon meleg volt, ezért leöntöttem magamat vízzel, így vízhűtéses gyerek lettem! Egy bajunk volt, hogy kicsit kapkodtunk a játék közben.

Végy egy jó kapust! Garbacz Bánk szerint ez megoldott volt a dunaújvárosi együttesnél: – A csapatunkban én vagyok a legmagasabb, de az ellenfeleinknél ez a normál méret. Keményeket, erőseket lőttek, de nincs vele bajom, mert nem félek, beleállok szívesen, mert ezt is meg kell szokni! Így fejlődünk igazán, ha erősebb ellenfelek ellen játszunk meccseket!