Kiváló főpróba volt, ami egyben remek eredményeket hozott

A napokban rendezték meg Dunaújvárosban a Fabó Éva Sportuszodában a IV. Búvársuli Kupa uszonyosúszó-versenyt, ahol a házigazda Búvársuli Sportegyesület indulói mellett az ország számos településéről is érkeztek a résztvevők. Tizenhárom klub száznyolcvan versenyzője ugrott vízbe.

A versenyről Gurisatti Róbert számolt be lapunknak. Azzal kezdte, hogy több okból is különleges volt a verseny. Egyrészt várták már a bizonyítási lehetőséget, mivel fél éve nem mérettethették meg magunkat a vírushelyzet miatt. Bár volt Egerben egy rendezvény, de azon sokan nem tudtak jelen lenni. Gyakorlatilag be voltak zárva, valamint az interneten keresztül igyekeztek az edzéseket és a hozzá tartozó erőnléti tornákat és egyebeket megtartani.

– Mindezen nehézségek ellenére nagyon jól úsztak a gyerekek a versenyen. Ráadásul többen korosztályos kategóriát váltottak, így előfordult, hogy jóval idősebbekkel, gyakorlottabbakkal is össze kellett mérni a tudományt. Ezért is nagy öröm számunkra a megszerzett érmek és helyezések. Például a fiamnak, Robinak 100 méter búváron második, Németh Nórának, Szabó Flórának harmadik helyezése, illetve volt, aki cápa korosztályból ment feljebb a gyerekek közé és négy versenyszámot is megnyert, hogy csak néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül. Bár tavaly jóval nagyobb létszámmal zajlott a verseny, a mostani száznyolcvan fő is nagy kihívást jelentett. Rengetegen várták, hogy újra rajthoz állhassanak. Az esemény azért is jelentős, mert főpróbája volt a november 7-8-án szintén az uszodában megrendezésre kerülő gyerek-, felnőtt-, ifi országos bajnokságnak. Tehát nálunk lehet a három korosztályos bajnokság! – mondta.

Összesítésben a negyedik-ötödik helyen végeztek a dunaújvárosiak, ami a létszámukat és a korosztályokat tekintve igen szép eredmény. Sőt, a hasonló adottságú klubokkal összemérve a legjobbak. A gyerekek teljesítményén kívül a szenior kategóriában is remek teljesítményekről számolhatunk be, mivel szinte minden számot a hazaiak nyertek.

– Feleségem Hajnalka, Maczula Zoltán, Montvai Tamás, Monos Péter is ott volt a dobogón egy-egy számban. Büszkeségünk, hogy tavaly a világversenyen a hat válogatottból hat dunaújvárosi volt, aki elutazott a szenior vb-re. Tehát mi állunk a legerősebben ebben a kategóriában is. A sikerek okán próbáljuk a szövetség felé is felerősíteni ezt a korosztályt. Itt szeretném még egyszer külön kihangsúlyozni a rendezés sikeréhez nyújtott szülői segítséget, ami országos szinten is egyedülálló és példa nélküli. Minden szülő levizsgázott versenybírónak, valamint a pálya berendezésétől az elpakolásig mindenben részt vállaltak. Továbbá a Dunaferr SE úszószakosztályának az időméréshez nyújtott segítsége, az időmérő panelek rendelkezésre bocsátása szintén óriási támogatást jelentett. Reméljük, a verseny sikerének híre és jó hangulata eljut minden érdeklődőhöz és érintetthez, ezzel is népszerűsítve a búvár és úszó sportot – tette hozzá Gurisatti Róbert.