Kissék remeklése, a döntőben eveznek

A minszki Európa Játékokon kedden kezdődtek a kajak-kenu küzdelmek, amelynek első, keddi versenynapján máris érdekelt volt a Dunaferr SE kenusa, Kiss Balázs, aki párjával, Dóri Bencével C-2 1000 méteren állt rajthoz. A kettős az elő- és középfutamot is sikerrel vette, így bejutottak a ma délelőtti döntőbe.

Az élete első felnőtt világversenyére készülő dunaújvárosi kenus párjával a délelőtti előfutamában hatodik hellyel kezdett, ami továbbjutást jelentett a délutáni következő körbe. Így a középfutamban az első három hely valamelyikét kellett megszerezni ahhoz, hogy ott lehessenek a szerdai fináléban.

Nos, a fiúk a rajt után a mezőnyben lapátoltak, a féltávhoz érve már kicsit előrébb jöttek, s ötödikként haladtak át az ötszáz métert jelző bójasornál. A finisre azonban robbantani tudtak, mindent beleadva folyamatosan dolgozták le a hátrányukat az előttük állókhoz képest, ami azt eredményezte, hogy kétszázötven méterrel a vége előtt már harmadikak voltak. Ezt a helyet sikerült a befutóig is megtartani, a lengyel és a cseh kettős mögött.

– Gondoltam, hogy nehéz lesz a mai nap, de azt hiszem, maximálisan elégedettek lehetünk. Örülök, hogy a férfi kenupáros élete első felnőtt nemzetközi versenyén be tudott kerülni a döntőbe. Emellett is voltak nagyon jó teljesítmények, gondolok itt a női kenupárosra vagy Kozák Dana összes számára. Kopasz Bálint is a legjobb idővel jutott be a döntőbe, ami persze még semmit nem jelent, majd a döntő végeredményét kell megnézni – értékelt Hüttner Csaba szövetségi kapitány az MTI-nek. Kissék mai döntője mellett a C-1 200 méteren bemutatkozó Hajdu Jonatánért is szoríthatunk szerdán.