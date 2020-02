Kiss Péter három gólja is kevés volt az Érd ellen

Az már korábban eldőlt, hogy a magyar férfi floorball Salming ob I-ben érdekelt Dunaújvárosi Egyetem-Rudas Floorball Team nem lesz ott a rájátszásban, a vasárnap esti vendég, az érdi Ares HC pedig biztos playoff-os érkezett bebiztosítani a helyi egyetem Campus Arénájába.

Dunaújvárosi Egyetem-RTF – Ares HC 4–13 (2–2, 1–5, 1–6)

Dunaújváros: Majorosi – Balázs, Dolmán, Guten­kunst, Kiss P. 3, Kiss T., Komjáti, Kovács, Krukk, Magosi, Pavlicsek, Petrovickij, Siklósi 1, Sója.

Az Ares HC gólszerzői: Fodor A. 3, Fodor D. 3, Dávid B. 3, Dávid Á. 2, Molnár 1, Zala 1.

A táblázat negyedik helyén álló érdiek Fodor Dávid révén már az első perc végén betaláltak, a hazaiak részéről Kiss Péter a 9. percben egalizált, majd Fodor Attila góljával már újra a vendégek vezettek. A spártaiak erre is válaszoltak, Kiss Péter duplázott.

A második harmadban kijött a két gárda közötti külöbség, az Ares HC öt gólig jutott, az újvárosiaktól ezúttal is Kiss Péter talált be Molnár Benjámin kapujába. A záró húsz percet is az érdiek uralták, akik további hat találatot szereztek. A piros-fehér csíkosok gólját Siklósi lőtte.

A dunaújvárosiak 13 forduló után hat ponttal a 7. helyen állomásoznak a tabellán, február 29-én, szombaton Vácrátóton lépnek pályára.