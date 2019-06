Kiss Balázs már a minszki Európa Játékokra figyel

Kiss Balázs, a Dunaferr SE kenusa – párjával, Dóri Bencével az oldalán – kőkemény párharcok során vívta ki a jogot, hogy a magyar színeket képviselve C2 1000 méteren ott legyen a jelenleg is zajló Európa Játékokon, valamint a szegedi kvalifikációs világbajnokságon. A sportolóval a minszki indulás előtt beszélgettünk.

A mögöttünk hagyott hét egyik legfontosabb hazai sporteseménye a szolnoki II. Felnőtt és Ifjúsági Kajak-Kenu Válogatóversenyvolt, amelyen szétlövésen váltotta meg minszki és szegedi jegyét Kiss Balázs, a Dunaferr SE kenusa. Szűk egy éve talán még a szakmán belül is kevesen gondolták volna, hogy az övéké lesz a nyerő páros az olimpiai szám C2 1000 méteren.

– Lehet, sokan nem fogadtak volna ránk, de mi azért bíztunk magunkban. Eredetileg az volt az elképzelésem, hogy Kiss Tamással indulunk neki, de aztán az U 23-as világbajnoki bronzérem, amelyet Dóri Bencével szereztünk, adott egy biztos alapot a közös munkához. Tavaly október óta ezekre a válogatókra készültem, egy központi kerettel, edzéstervekkel.

Visszatekintve azt kell mondanom, hogy eredményes munkát végeztünk – fogalmazott lapunknak Kiss Balázs, akit a maratoni hosszúságú edzőtáborokról is kérdeztünk:

– Hát nem itt alakulnak ki a legnagyobb barátságok, nincs nagy lelkizés, mindenki teszi a dolgát, és megpróbálja kihozni magából a maximumot. Nekünk ez most összejött. A szolnoki pályát is sikerül jól felépítenünk, a szétlövés alatt végig koncentráltan mentünk, volt, amikor másfél hajóval is vezettünk. De ez csak egy állomás volt, kedden már a rangos Európa Játékokon képviseljük Magyarországot, és szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Konkrét helyezést még nem fogalmazott még meg a szövetség vezetése, de biztosan nagyon erős nemzetközi mezőny jön majd össze Minszkben.

A szétlövés miatt Kiss Balázs feladta a számára kedves C1 1000 méter válogatóját.

– Kellemetlenül érintett, hogy így alakult, de ezzel már nem foglalkozom. Nagyon szerettem volna e számban is rajthoz állni, készültem, és az edzések is jól mentek. Alapvetően egyéni versenyzőnek tartom magam, és régi vágyam, hogy C1 1000 méteren is sikereket érjek el. Remélem, legközelebb minden összejön e téren is. (Kiss Balázs a magyar válogatottal vasárnap délután szállt repülőgépre, kedden dél­előtt pedig már kezdődnek az előfutamok).