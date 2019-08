Kiss Balázs hitt magában, hogy az olimpiai kvótáért evezhet

A rá is nehezedő nyomást kizárva, csak magára figyelve, az elvégzett rengeteg munkában bízva áll rajthoz a szerdán kezdődő, monumentális olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon a Dunaferr SE kenusa, Kiss Balázs, aki párjával, Dóri Bencével (UTE) ezer méteren próbálja megszerezni a hőn áhított ötkarikás kvótát.

Ehhez mindenképpen döntőbe kell jutniuk, így már előtte kétszer életük futamát kell teljesíteni a selejtezőkben, hogy odáig el is jussanak a bombaerős mezőnyben. A frizura már rendben lesz, most jöhet a teljesítmény is hozzá – állapítottuk meg nevetve, miután Balázst a fodrászat után értük el Szegeden, örömmel megállapítva, hogy ezek szerint tud viccelődni is, pedig élete eddig legfontosabb versenye előtt áll a magyarországi világbajnokságon.

Akár a nagy derbire váró versenyló

– Hosszú hónapok edzőtáborozása után, ami miatt szinte alig voltam otthon, már nagyon várjuk a rajtot, van bennünk egyfajta kíváncsiság is, hogy mit tudunk kihozni magunkból és hol vagyunk a többiekhez képest a világban. Egy ilyen éles szituáció már nagyon hiányzik, az országos bajnokságon sem indultunk a világbajnokság miatt. Azért ez a központosított felkészülés a programba kiemelt kenusok számára, hogy a szövetség megtalálja a legjobb egységeket, okozott sérüléseket egyes versenyzőknek és a klubedzők sem tudtak annyit velünk lenni, mint Dunaújvárosban. Persze Vécsi Viktor, aki irányította a munkát és Vajda Attila trénere is volt, profi edző, aki mindent megtett értünk. Számomra fontos volt, hogy megbecsült és úgy vettem észre, értékesnek tart. Most úgy érzem magam, akár egy versenyló, amelyik a nagy derbire vár, már szeretnénk kiadni a maximumot, vagy még annál is többet, amire már nem kell sokat várni. Egyébként nem gondolom, hogy teher lenne rajtam az olimpia miatt, biztos vagyok benne, hogy be tudunk kerülni a döntőbe, és ott jó eredményt elérni. Még nem izgulok, majd ezen a héten, amikor már a finisbe fordulunk. Szerencsére jó pár éve már levetkőztem hogy ezek az izgalmak leblokkoljanak. Ezzel szemben inkább felspannolnak, amiből tudok „harapni”. Ebben segített a jógázás is, ami számomra nagyon hasznos.

Balázs kiemelte, most még, illetve a döntőig nem szabad a kvótával foglalkozniuk, csak azzal a két lépéssel, ami oda vezeti őket. Hiszen ha azt nem sikerül elérni, akkor nincsen miről beszélni.

– Csak a finálé lebeg a szemem előtt, hogy jól teljesítsünk az elő-, illetve a középfutamban. Szerintem tudtunk gyorsulni a pálya elején, ezért nem leszünk lemaradva, és ezzel a televízióban is látszani fogunk. Nyilván elsősorban nem a tv-szereplés miatt, hanem már nem engedhetjük meg, hogy hátulról zárkózzunk fel. Mert ilyenkor az ember belehajszolhatja magát az élen menők üldözése közben olyan tempóba, vagy stílusba, amit nem szokott meg. Ezzel szemben aki elől van, valamilyen szinten az ő akaratát tudja érvényesíteni a többiek felett. Azaz az elejétől versenyben kell lennünk.

Fejben már tavaly eldöntötte, ott lesz Szegeden

Egyébként lehet csak a kívülállók számára meglepetés, hogy Balázsék a „semmiből érkezve” jutottak el odáig, hogy a hazai válogatók után ők lettek a legjobbak és képviselhetik Magyarországot ezen a távon. Pedig ő az utóbbi években tudatos és kitartó munkájával lépdelt folyamatosan felfelé.

– Fejben már tavaly arra készültem, hogy úgy kell megcsinálni a téli és tavaszi alapozást, továbbá az egész éves munkát, hogy én akarok lenni augusztusban Szegeden, s nem csak azért, hogy szurkoljak a többieknek. Amikor tavaly Bencével mentünk ki az U 23-as vb-re és beszélgettünk egy kajakos edzővel, neki is mondtam, mindenképpen indulni fogok itt. Az elhatározás erős volt, persze keményen meg kellett küzdeni érte, de sikerült, amire lehet nem sokan fogadtak volna.

Kiss azt mondja, az Európa Játékokon – ami idén a sportágban az Eb-nek felelt meg – elért kilencedik helyezésükből, ami a felkészülés közben volt, nehéz következtetéseket levonni, akkor a hatodik-hetedik hellyel lettek volna elégedettek. A fiúk tudják, hogy Szegeden ettől még több kell, hiszen a Maty-éren mindenki a legerősebb egységét indítja, de dolgoztak annyit, hogy ennek látszata is legyen. Minszkhez képest itt még az európai riválisok mellett a kubai és a brazil párossal is számolni kell, azaz tényleg nem lesz egyszerű a cél teljesítése.

Háromszor kell döntős tempót evezni

– Nyilván mindenki ugyanezért érkezik, így tulajdonképpen jó esetben három döntő vár ránk, hiszen az előfutamban nem lehet hibázni, a középdöntőben pedig pláne, hiszen ott az elsők között kell végezni, ezért arra számítok, ezek nagyon „véres csaták” lesznek. Ugyanis akinek innen sikerül a továbbjutás, annak a finálé már jóval könnyebb abból a szempontból, hogy az első nyolc hely ér kvótát. Ám addig nagyokat kell menni.

A Dunaferr SE kenusa hozzátette, mivel az előfutam csütörtökön délelőtt lesz, ezért ebben az időben is tartottak hangsúlyos edzéseket, hogy a testük hozzászokjon a terhelésekhez. Kell egy extra pörgetés, hogy ekkor is ki tudják hozni magukból a maximumot. A középdöntőt pénteken délután rendezik már, ami jóval kedvezőbb számára és szombatra is terveznének maguknak elfoglaltságot, persze a vízen…

Ugyan Balázsék kizárólag a munkára figyelnek, de a média és a közvélemény csak az ötkarikás kvótákról beszél, persze a szövetségi kapitány is az összes lehető hely megszerzésében bízik, de nyilván ennél lejjebb Hüttner Csabának nem szabad adnia elvárásait. Így felmerül a kérdés, mekkora csalódás lenne, ha mégsem sikerül a terv.

– Részben az lenne persze, de valahol mégsem, mert a kvalifikációk alapján mi vagyunk a legjobb páros egység Magyarországon. Azaz ha nekünk nem sikerülne, akkor másnak se hiszem. Ez az első felnőtt-világbajnokságunk és ha nem lenne körülötte az említettek miatt ekkora felhajtás, az előfutamon túl bármilyen helyezéssel elégedettek lehetnénk. Természetesen nem erre gondolván, de jövőre lesz még pótkvalifikációs lehetőség, bár ott már jóval nehezebbek a feltételek. Bízom magunkban, na meg persze a szegedi hazai pálya előnyében.

A közönség beüvöltheti őket a célba

Bizony, a Maty-ér, amelyik negyedik alkalommal látja vendégül a világbajnokság mezőnyét, a sportág ikonikus helyszíne, amelyet most nagyon komoly állami forrásból teljesen újjá is varázsoltak. Balázs még nem tapasztalhatta meg, maximum videófelvételeken láthatta, mit jelent amikor húszezer ember „beüvölti” a magyar hajót a célba, de egyik edzője, az olimpiai aranyérmes, Szegeden is világbajnoki címet szerző Vajda Attila nyilván megtette ezt.

– Igen, sokat hallottam róla. Valahol próbálunk arra is készülni, hogy nyolcszáz méterig jussunk el valahogy, aztán az utolsó szakaszon a tömeg besegít minket a célba, fogyjon el bármennyire is az erő. Kíváncsian várom, milyen pluszt tudnak majd adni. Arról nem is beszélve, hogy ott lesz az egész családom is Szegeden, apukám óriási sportrajongó, ő akkor is eljönne, ha egyedül lenne a lelátón. Egyébként az edzéseken jó időket evezünk, és amikor végeztünk, éreztem, még ennél is több ment volna. Ezek kicsit gyűlnek az emberben, hogy aztán remélem a versenyhangulat kihozza egyszerre, azaz történjen bármi „széttépem” a vizet. Mert a gyakorlásokon ezt nem lehet szimulálni. Attila is amiben tud, segít Molnár Gergellyel együtt, örülünk neki, hogy a Dunaferr SE stábjába került. Remélem, jövőre már többet tudunk együtt dolgozni, mert Dunaújvárosban szeretnék készülni, mondjuk Tokióra…

A mentális tréner két éve megmondta

Kiss Balázs számára is kicsit hihetetlen, hogy pár év alatt az utánpótlásból eljutott idáig. A mentális felkészítője, Szabó Emma mondta neki folyamatosan, hogy jó úton halad, alázattal tegye a dolgát és figyelje meg, be fog érni a munkája. – Két évvel ezelőtt, amikor arról beszélt, akár az olimpiára is ki tudok jutni és ott lehetek a szegedi vb-n, ez kicsit hihetetlennek tűnt. Most pedig itt állok a kapuban, akár a mesebeli királyfi története. Ami akkor válik valóban teljessé, ha Dóri Bencével jót versenyezve elérjük azt, amire hónapok óta készülünk és vágyunk.