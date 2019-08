Kiss Balázs a rajt előtt kapott új társat – így is sikerült a továbbjutás

Dóri Bencét egy elfertőződött seb miatt az orvosi stáb nem engedte rajthoz állni a szegedi világbajnokságon.

Csipes Tamara bejutott a döntőbe, az ugyancsak kajakos Kopasz Bálint és az utolsó pillanatban átalakított férfi kenupáros pedig a csütörtök délelőtti előfutam után pénteken a középfutamban folytathatja szereplését 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A négyesben ötkarikás bajnok Csipes a legutóbbi, 2011-es szegedi vb-n megnyerte a K-1 1000 méteres számot, és most is meggyőző teljesítménnyel mutatkozott be. Az sem zavarta meg, hogy a rajt egy kicsit csúszott a mellette ügyetlenkedő, a rajtgépet csak sokadik próbálkozásra eltaláló máltai versenyző miatt, rajt-cél győzelmet aratva lépett tovább a szombati fináléba.

A férfiaknál olimpiai számokban küzdöttek a magyarok a második versenynap délelőttjén, a férfi kenupáros az utolsó pillanatban kényszerűségből megváltoztatott összetételben. Dóri Bencét egy elfertőződött seb miatt az orvosi stáb nem engedte rajthoz állni, így a 23 éves Kiss Balázs a szám korábbi világbajnokával, olimpiai negyedik helyezettjével, Mike Róberttel térdelt egy hajóba az Maty-éren.

A kettős az előzmények fényében jól teljesített egy viszonylag erős mezőnyben, amelyben többek között ott volt az olimpiai ezüstérmes brazil és a tavalyi vb-n harmadik orosz egység is. Nem lehetett egyből döntőbe kerülni, az első hat hely ért biztosan középdöntős folytatást, s ezt Kissék ötödik helyükkel el is érték.

Mike Róbert a futam után elárulta: szerdán este kapta a hírt, hogy esetleg be kell ugrania, majd ez ma reggel vált véglegessé. Hozzátette: korábban még soha nem evezett együtt Kiss Balázzsal, az edzőtáborokban sem.

„A taktikám így most az volt, hogy Balázst egy kicsit lelkileg felhozzam, mert érthetően első felnőtt világbajnokságán nem ilyen bemutatkozásra készült és egy kicsit most maga alatt is van – nyilatkozott a 35 éves Mike. – A szokásos rajt előtti bemelegítés során lapátoltunk 2200 métert, állítottunk a lábtámaszon, ennyit tudtunk együtt készülni.”

A C-2 1000 méter középfutamát pénteken 17.30-tól rendezik, Mike ezt megelőzően, 15.10-től C-2 200 méteren döntőzik Korisánszky Dáviddal, de mint mondta, az új fejlemények ezt nem befolyásolják.

„Ragaszkodtam ahhoz, hogy 200-on is elindulhassak, amit elkezdtem, szeretném is befejezni. A másik pedig, hogy öreg vagyok már, több előkészületre van szükségem, a 200-as döntő így pont jó lesz bemelegítésnek.” – válaszolta az MTI kérdésére. A sportolónak van még egy száma a vb-n, az 500-as négyesnek is tagja.

A C-2 1000 méter olimpiai szám, azaz két versenyzői kvótát is lehet szerezni, a szombati döntőben az első nyolc hajó jut tokiói indulási joghoz.

Férfi kajak egyes 1000 méteren öt kvótát osztanak Szegeden, s a friss Európa Játékok-győztes Kopasz Bálint is megtette az első lépéseket az indulási jog megszerzése felé. Ebben a számban is kötelező a középfutam, s a győri versenyző egy magabiztos futamgyőzelemmel tette le a névjegyét csütörtökön.

„Jó formában eveztem. Nem figyeltem a többiekre, csak a saját magam által eltervezettekhez tartottam magam, a hajrát megnyomtam. A középfutam kemény lesz, de remélem, hogy hasonlóan könnyedén sikerül majd bejutnom a fináléba is.” – fogalmazott a 22 éves, éremesélyesként számon tartott kajakos, aki hozzátette, örült annak is, hogy jelenleg hátszél van a pályán, ez neki nagyon kedvez.

Csakúgy, mint C-2 1000 méteren, ebben a számban is pénteken rendezik a második fordulót, szombaton pedig a finálét.

(FOTÓ)

később:

előfutamok 11.35:

női C-1 200 m (Nagy Bianka) – olimpiai szám

férfi C-1 500 m (Bodonyi András)

férfi K-2 500 m (Noé Zsombor, Bogár Gábor)

női K-2 500 m (Kárász Anna, Kozák Danuta) – olimpiai szám

középfutamok 15.00:

női C-1 500 m (Bragato Giada)

férfi K-1 500 m (Dombvári Bence)

női K-2 500 m

paraverseny, döntők 16.30

előfutamok 16.50:

férfi C-4 500 m (Sáfrán Mátyás, Mike Róbert, Korisánszky Dávid, Bakó Tamás)

női C-2 500 m (Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső) – olimpiai szám

női K-4 500 m (Gazsó Dorka Alida, Medveczky Erika, Csipes Tamara, Bodonyi Dóra) – olimpiai szám

férfi K-4 500 m (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István) – olimpiai szám