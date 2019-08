Kiss a rajt előtt kapott új társat, de így is sikerült a továbbjutás

Egy sportoló legrosszabb álmában jöhet elő az, hogy társa, akivel a hosszú felkészülés után, majd a válogatókat is megnyerve eljut egy világbajnokságra, a rajt előtt pár órával kikerül mellőle a csapathajóból.

Ez a drámai esemény csütörtökön reggel a Dunaferr SE kenusával, Kiss Balázzsal megtörtént, aki az egészségügyi problémával küzdő

Dóri Bence helyett a KSI-s Mike Róberttel volt kénytelen indulni a C-2 1000 méter előfutamában. Annak ellenére, hogy életükben most eveztek először együtt, sikerült a továbbjutás. Hajdu Jonatán után csütörtökön a Dunaferr SE másik világbajnoki indulója, Kiss Balázs is bemutatkozott olimpiai távon, C-2 1000 méteren, Dóri Bence helyett Mike Róberttel. Történt, hogy Dórit egészségügyi problémák miatt az orvosi és a szakmai stáb nem engedte rajthoz állni, így Hüttner Csaba szövetségi kapitányra várt a nehéz döntést, ki térdeljen be Balázs mögé. Végül 2013 világbajnokára, Mike Róbertre esett a választás, akinek már szerdán este jelezték, lehet, be kell szállnia a hajóba. A fiúknak mindössze a futam előtt volt lehetőségük együtt evezni 2200 métert, ami arra volt csak jó, beállítsák Mike lábtámaszát, megnézzék merre dől a hajó.

Így várták a második előfutamot, amely nagyon erős volt, hiszen az olimpiai ezüstérmes brazilok, az Európa Játékokat nyerő románok mellett az oroszok és a lengyelek is itt indultak. A fiúk a rajt után a mezőnyben haladtak és magabiztosan hozták az ötödik, középfutamot érő helyezést.

– Csütörtökön reggel fél hétkor hívott Hüttner Csaba, hogy élesedik a dolog, van negyed órám, hogy elinduljak – emlékezett vissza Mike a történtekre. – Elsősorban arra mentem rá, hogy Balázst lelkileg felhozzam, lazára vegyem a szituációt, mert kicsit maga alatt van, azért nem állt ide most a médiastégre sem. A távval nincs gond, hiszen világéletemben ezer méteren gyakoroltam. Az evezésünkben akad eltérés, de van még rá egy futamunk, hogy ezt kijavítsuk, amit rutinnal lehet megoldani. Balázs nem így tervezte a bemutatkozását első felnőtt világbajnokságán, de mondtam neki, hogy ez sajnos már így alakult, próbálja élvezni azt, hogy itt szerepelhet, függetlenül attól, hogy mi volt, vagy lesz – tette hozzá.

A később is még a történtek hatása alatt álló Kiss Balázs a Dunaújvárosi Hírlapnak nyilatkozott.

– Az a legnehezebb az egészben, ami nekem is borzasztó rosszul esik, hogy hónapokon keresztül együtt készültünk, többet voltam Bencével egy légtérben, mint a családommal, vagy a barátnőmmel. Közösen vettük az akadályokat év közben, erre az utolsó pillanatban nem lehetett ott, amiért annyit küzdöttünk, ráadásul a kapcsolatunk is baráti. Amúgy is érzelgős típus vagyok, ezért viselt meg ennyire a dolog, de persze próbálom túltenni magam a történteken, és nem ezzel foglalkozni, mert azért jöttünk, hogy a döntőben szerepeljünk. Most ebből a helyzetből kell a lehető legtöbbet kihozni, Robival elég jól mentünk az ismert körülmények ellenére. Bízom benne, kicsit még össze tudunk csiszolódni péntekre, a középfutam előtt még a technikán próbálunk finomítani, abban kell bízni, a rutin és a tapasztalat segít abban, hogy ketten megoldjuk a már eddig sem könnyűnek tűnő feladatot – fogalmazott Balázs.

A Dunaferr SE kenusa hozzátette, a szakmai stáb azokból tudott gazdálkodni, akik itt vannak, Mike volt az egyértelmű helyettes, akinek a legnagyobb páros tapasztalata van, és mindig hátul evezett. Az a forgatókönyv, hogy komplett egységet cseréljenek, Balázs fejében meg sem fordult, de nem is engedte volna, ha kell, ő egyedül is nekivág a futamnak.

– Abszolút készen állok a feladatra, elbírom ezt a helyzetet is, amit szerintem látnak rajtam. Az előfutamunk nagyon kemény volt, amit jelez az is, az ötödik helyünkkel jobb időt mentünk, mint a másik futam győztese, azaz egy kisebb döntőnek mondhatjuk a mi számunkat. A rajtunk jó volt, próbáltam arra törekedni, hogy egyben legyünk. Azt tartottam szem előtt, megtaláljuk a közös ritmust, nem akartam mindenáron az elsőkkel menni. Úgy érzem, ebben a pályában van még, ha egy-másfél másodpercet tudunk fogni, az nagyon remek lenne. Sűrű a mezőny, sokan vagyunk egy szinten, lehet, századok döntenek majd közöttünk. Péntekre ez a görcs biztosan nem lesz már bennem, döntőzni jöttem, ebből nem adok lejjebb, már csak Bence miatt sem, hiszen kötelességem érte is „meghalni” a futam végére.

Egyébként összesítésben a fiúk a kilencedik legjobb időt érték el, a mai középfutamukban ismét együtt eveznek majd a brazilokkal, akiken kívül csak a kubaiaknak van jobb előfutamos idejük a mieinknél. Mivel az első három jut a fináléba, ezzel a sorrenddel nagy örömmel mindenki kiegyezne pénteken is. Amikor Hajdu Jonatán és Fekete Ádám a C-2 500 méteres döntőben szerepel majd.