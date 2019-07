Kísérlet egy szurkolói kör alapítására

A DKKA csapatának működését már évek óta nem segíti egy szervezett, az együttest szerető, támogató szurkolói gyülekezet.

Úgy látszik, ez a helyzet most az egyesület vezetésének kezdeményezésére meg fog változni. Legalább is ebben reménykedünk. Azt egy sportot, csapatsportot szerető drukkernek nem kell megmagyarázni, hogy egy B-közép, a csapat mellett lelkesítő szurkolói baráti kör milyen sokat tud segíteni a játékban, az együttes eredményességén. Nos, szerdán 18 órakor a Campus étteremben rendezik meg az évnyitó sajtótájékoztatót, és egyúttal regisztrációs megjelenéssel várják az érdeklődőket. Ezen a találkozón tehát lesz szó a szurkolói szerveződésről is. Már nyolcvan feletti a regisztráción részt vettek száma.

Imre Vilmos, a Kohász sport igazgatója jól emlékszik még azokra a lelkesítő, boldog időkre, amikor a szurkolók tömege a csapattal együtt örült vagy szomorkodott az eredmény miatt.

– Most is az a tervünk és célunk, hogy legyen egy olyan szurkolói tábor, amelyik kiáll a csapat mellett, akkor is, ha a gárda nehezebb napokat él át. Tehát, közeledni szeretnénk a szurkolókhoz. Azt kívánjuk elérni, hogy szerveződjön meg egy baráti, lelkes csoport. Olyan társaság, amelyik például idegenbe is elkíséri az együttest. Természetesen a Dunaújvárosi Kohász vezetése, a szakmai stáb mindenképpen segíteni akarja a szervezett szurkolói kör működését. Ilyen baráti kör segíti az Érd gárdáját is. Ez minta lehet számunkra – nyilatkozta lapunknak Imre Vilmos.