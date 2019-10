Kis gyöngyszem lesz itt, amire mindenki értékként fog tekinteni

A jövőjük egy fontos részét építik a helyi sporttelepük rekonstrukciójával és fejlesztésével Előszálláson. A látványos beruházás első fázisát befejezték. Az elmúlt héten vették használatba az első ottani büszkeségüket, a mai kornak megfelelő színvonalú, villanyfényes, műfüves kispályát. A létesítményt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője adta át.

A régi öltöző az átépítése és kibővítése nyomán szerkezetkész állapotba került. A füves nagypálya is felvonulási területre emlékeztet, pedig már túlvannak a játéktér szintezésén, és az öntözőrendszer lefektetésén. Előkészítették a csapadék elvezetésére szolgáló csatornát is. A végső parkosítás, a kerítés építése még csak a tervekben létezik. Keményen, színvonalasan és összefogva dolgoznak, ahogy az faluhelyen szokás. A nehéz időszakra a csapataik Dunaföldváron, a Holler UNFC-nél kaptak ideiglenes „hazai pályát”.

Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője szemmel láthatóan elemében volt a sportos közegben, ahol a frissen átadott műfüves pályán azonnal vidám gyermekcsapat űzte a labdát.

– Soha nem titkolta, de ezen a délutánon abszolút kijött önből, hogy igazi sportember maradt a mai napig!

– Lehet, hogy valakinek meglepetés, de a harmincas éveim közepéig aktívan sportoltam. Ez addig tartott, amíg nem vállaltam ilyen közéleti szerepet. A mai napig, amikor van egy kis szabadidőm, edzőként járok vissza az egyik kollégámhoz segíteni, akivel nagyon jó a kapcsolatunk. Persze nem fociról van szó, hanem kézilabdáról.

– Ennek ellenére itt a műfüves pályán, öltönyben és hegyes orrú cipőben is kapásból tudott legalább tízet dekázni!

– Tudtam volna többet is, csak nem akartam a többiek idejét rabolni – tette hozzá nevetve. – A viccet félretéve, mint minden magyar gyerek, én is a futballpályán, amit akkor még grundnak neveztek, töltöttem el az első tizennégy évemet. Cecén – ahol születtem s a gyermekéveimet töltöttem, s ahol ma is élek – három ilyen grund létezett. Ezeken aztán mindenféle komoly szervezkedés nélkül, még utcák-terek bajnokságot is rendeztünk. Én a Faluvég csapatának voltam a nem igazolt tagja, és egészen a sötétedésig, vagy még azon túl is fociztunk.

– Átugorva a gyermekkorától számított „néhány évet”, mit szól ehhez a változáshoz, aminek itt is szemtanúi vagyunk?

– Amikor Magyarország kormánya elindította azt a programot, amiben szeretnénk a magyar ifjúságot kicsit elmozdítani abból a kényelmes helyzetéből, amibe belekényszerítették, hasonló dolgokra gondoltunk. A tao bevezetésével lehetőséget adtunk a látványsportok kedvelőinek, hogy akár egy ilyen kis vidéki településen, mint Előszállás, álmodhassanak nagyot és megteremthessék azt a sport­infrastruktúrát, amivel a legjobbat és legszebbet tudják magukból kihozni. A legtöbbet pedig az utánpótláskorú gyerekekből. Hiszem, hogy a kormányzat eléri azt a célját, amit kitűzött maga elé. Amikor itt körbenézünk, láthatjuk, hogy ennek a kis „sporttelepnek” ez a műfüves pálya az első lépcsője, amit most adtunk át. Mellette már itt az az építkezés, ahol megpróbálják a mai kornak megfelelő színvonalúvá tenni az öltözőket és a klubház egyéb részeit, valamint az egész környezetét.

elTovábbi öröm, hogy a teljes méretű füves labdarúgópálya felújítása is tart. Jelentős lépés előtt állnak, elnézést kérek, ha valakit ezzel megbántanék, amikor egy falusi libalegelő színvonalú játéktérből modern, jól használható, sérüléseket nem produkáló gyepet tudunk biztosítani a csapatok részére. Ezt az egész komplexumot nézve remélem, hogy ha egy-másfél év múlva ezen a helyszínen találkozunk, akkor olyan kis gyöngyszemet találunk itt, amire mindenki értékként fog tekinteni. Főleg az itt élők, akik remélhetőleg sokat fogják ezt használni.

Farkas Imrének, a település polgármesterének igazi házigazdaként a terület minden pontjáról van emléke, és a még rájuk váró feladatok összes részletét is alaposan ismeri.

– Úgy tűnik, hogy komoly kapcsolatban áll a labdarúgással!

– Már csak azért is, mivel a focipálya mellett lakom. Gyerekkoromtól ezt játszottam, mert a kedvenc sportágam volt. A helyi egyesületben is szerepeltem, egészen addig, amíg egy komoly térdsérülést nem szenvedtem. Utána már az öregfiúk következtek, ám a végén sajnos fel kellett hagynom vele. Most jött el az idő, hogy csinálhatunk egy gyönyörű labdarúgó-ékességet, de nemcsak a gyerekeknek, hanem fölfelé, a többi korosztálynak is, hiszen mindegyik használni fogja ezt a műfüves focipályát. Örülök neki, amikor a gyerekek a szabadban mozognak, sokkal jobban, mint ha a számítógépet ütnék, pedig informatikatanár vagyok.

A saját ablakomból is látom őket. Például tegnap is késő estig rúgták a labdát a lámpafénynél. Boldog vagyok, amikor olyan dolgot teremtünk, ami használva van, ez pedig pontosan olyan! Ez a műfüves pálya az önkormányzat pályázata volt. Ezúton is szeretném megköszönni Varga Gábor ország­gyűlési képviselő és Schneider Béla, a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség elnökének az ebben nyújtott segítségét. A további itt látható fejlesztések taotámogatásból valósulnak meg, amit a sportegyesület pályázott és nyert meg. A központi épület, a nagypálya befejezésén túl, további pályázatok segítségével szeretnénk az egész sporttelepet rendbe hozni, parkosítani, elkeríteni és villanyvilágítással ellátni.