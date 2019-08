Győzött a DKKA felnőtt együttese

A két gárda a közelmúltban már találkozott egymással, s akkor egy végletekig kiélezett mérkőzésen, jobb hajrájának köszönhetően győzött együttesünk 28-24-re, így ma sem számíthattak könnyű meccsre Szekerczés Lucáék.

Az első félidő nem alakult sajnos úgy, ahogy azt elterveztük, mert sem támadásban, sem védekezésben, sem visszarendeződésben nem tudták megvalósítani kézilabdázóink azt, amit a szakvezetés eltervezett. A Kisvárda lényegesen pontosabban játszott ebben az időszakban, már kilenc góllal is vezetett, s bár a félidő hajrájára sikerült valamelyest visszakapaszkodni, a szünetre ellenfelünk vonulhatott 14-9-es vezetéssel. A térfélcsere után azonban nagyot változott a játék képe, a védekezés mellett a kapusteljesítmény is feljavult, míg az ellenfél kapuja előtt felállt fal ellen és gyors indításokból is eredményesen játszottak akadémistáink, akik a második felvonást 22-11-re megnyerve arattak végül 31-25-ös sikert.

DKKA – Kisvárda 31-25 (9-14)

Gólszerzőink: Szekerczés 10, Grosch 8, Szalai 4, Kazai 4, Ferenczy 2, Triscsuk 2, Sirián 1.

Folytatás szombaton este háromnegyed nyolctól az Érd ellen.

György László: – Érdekes meccs volt, húsz percig mintha pályán sem lettünk volna, majd elkezdtünk kézilabdázni, gólokat szerezni, védekezni. visszajött az önbizalmunk, felállt fal ellen és gyors indításokból is eredményesek voltunk, illetve akadt pár extra teljesítmény is. Nagyon tanulságos meccs volt, mely bebizonyította, hogy egy pillanatig sem szabad feladni, de azt is, hogy csak szívvel-lélekkel játszva lehet szép eredményeket elérni.

Forrás: kohaszkezi