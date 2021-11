Kikapott az egyik dobogós

Az őszi aranyérem már régóta nem kérdés a Fejér megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjában, mivel a végig százszázalékos játékot nyújtó Vajta 36 ponttal vezeti a mezőnyt a 22 pontos Mezőfalva és Nagykarácsony előtt.

A 11. forduló után nem csak a két utóbbi csapat harcolhat majd a dobogó második helyéért, még az Előszállásnak is van esélye a szépen csillogó ezüstöt vagy bronzot megszereznie. A mezőfalviak papírforma szerint könnyebb helyzetben vannak, mert a sereghajtó Szabadegyházát fogadják a szezonzárón. Előszállás a Nagyvenyimhez utazik, a Baracsra viszont nehéz percek várhatnak, mert a sokáig jól szereplő Nagykarácsonyt fogadják az utolsó fordulóban.

Előszállás – LMSK 4–3 (2–2)

Előszállás: Nagy – Kovalov­szky, Kertész (Németh 69.), Béres, Czifra, Bognár, Kercza (Kovács 79.), Mekota, Csuka (Reichardt 72.), Bozsoki (Balogh 79.), Romhányi.

Gólszerző: Czifra (31.), Mekota (37., 50.), Reichardt (82.), illetve László (41.), Tóth (66.).

A félidei eredmény igazságosságát hűen tükrözi a döntetlen, hiszen hiába a sok hazai helyzet, ha abból csak néhány labda köt ki a kapuban. A vendégek a kevesebb lehetőségükből viszont jobban gazdálkodtak. A szünetet követően az előszállási csapat magabiztosabb futballal nyerni tudott.

Masinka Csaba, Előszállás: – Az első félidőben is mezőnyfölényben játszottunk, de helyzet-kihasználással nem tudtunk felülkerekedni. A pihenőt követően tovább támadtunk, ennek során öt kapufát is rúgtunk, és további számos helyzetet kihagytunk. Utóbbiak alapján akár tíz, vagy tizenkettő is lehetett volna a végeredmény.

Nagykarácsony – Káloz 2–5 (1–3)

Nagykarácsony: Turi – Kovács D., Fülöp, Éliás, Mohácsi (Kovács R. 66.), Rezes, Huszár (Wadolowski 72.), Kőkuti, Berta, Szabó, Felföldi (Simon 64.).

Gólszerző: Rezes (9.), Éliás (53.), ill. Krajcsovics (8.) Pál (13.), Takács (34.), Somogyi (50.), Kovács (76.).

Várakozáson alul szerepelt a Nagykarácsony a Káloz ellen. Mergl István csapata már az első félidőben összehozott kétgólos hátrányt. A másodikban az 53. percig volt remény a hátrány ledolgozására, de Éliás belőtt tizenegyese eldöntötte a hazai gárda vereségét. A győzelmet jobban akaró Káloz nagyszerű játékkal és öt góllal megérdemelten vihette haza a három pontot.

Mergl István, Nagykarácsony: – Rendkívül pontatlanul játszottunk és a motivációval sem álltak a helyzet magaslatán a fiúk. Ellenfelünk nagyon akarta a győzelmet, ami a vendégek teljesítményén is meglátszott. Gratulálunk nekik.

Simon Gyula, Káloz: – Dicsőség egy élmezőnyhöz tartozó csapatot megverni. Három hete vettem át a fiúkat, ezért még formálódunk, amihez nem rossz eredmény a mai. Látszott a játékon, hogy nem csak a megbeszélteket tartják be, de élvezték is a focit a srácok.

Aba Sárvíz – Mezőfalva 0–4 (0–1)

Mezőfalva: Kovács – Sági, Balázs, Balogh I. (Lakatos 46.), Török, Balogh D., Bakos (Klár 83.), Deli, Kovács K., Czári (Takács 73.), Csontos.

Szögletből Balogh Dániel szerzett vezetést a 32. percben. Szünet után az 51. percben Bakos Patrik növelte a vendég Mezőfalva előnyét. Az 57. percben Török Dávid is feliratkozott a góllövők közé, majd a 63.-ban Bakos második találatával állt be a végeredmény. A győzelemmel és a jobb gólkülönbséggel a Mezőfalva megelőzte a Nagykarácsonyt, így az utolsó fordulóban a második helyen várhatja a sereghajtó Szabadegyházát.

Adony – Nagyvenyim 2–2 (1–1)

Adony: Sátor – Budai, Tamon (Bokor 79.), Virág, Szántó, Varga (Koncz 46.), Glonczi (Kaló 71.), Kőkuti, Nebucz, Tatár, Balogh.

Nagyvenyim: Szikszai – Áldott, Kiss, Józsa (Csizmadia 93.), Tóth, Dorogi (Fekete R. 61.), Fehér, Kis, Freud, Gászler (Fekete T. 83.), Török.

Gólszerző: Budai (38., 89.), illetve Kiss (2.), Tóth (56.).

Seregélyes – Baracs 1–3 (1–1)

Baracs: Vaszócsik – Badi, Palkó, Salamon, Takács, Balázs (Nagy D. 57.), Balogh, Mészáros, Prókai,Huber, Sebestyén.

Gólszerző: Deák (7.), ill. Prókai (10.), Balogh (76.),Nagy (80.).

További eredmények: Szabadegyháza – Polgárdi 0–2, Szabadbattyán – Vajta 2–4.