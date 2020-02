Kihasználta a Kohász hibáit a jól játszó MTK

Az Érd után a Dunaújvárost is megtréfálta az MTK Budapest, amely pénteken 32–27-re verte a Kohászt a szekszárdi városi sportcsarnokban a női kézilabda NB I 17. fordulójában.

Az egy hete a Fradi ellen a meccs nagy részében jól játszó újvárosiak jól kezdtek ugyan, de aztán jött a hideg zuhany, a védekezési hibákat könyörtelenül kihasználó MTK megfordította a találkozót. Sőt nemcsak fordított, de szép lassan el is húzott.

A góllövőlistán második helyen álló Tóth Eszter fél óra játék után már 7 gólnál tartott, de Szöllősi-Zácsik Szandra is 5-nél járt. A Kohászban most nem akadt igazi vezér, nem igazán ment Szekerczés Lucának és Szalai Babettnek sem.

A szünet után sem változott semmi, az MTK irányított, a DKKA pedig kereste a játékát. Gyorsan mínusz nyolcra hízott a különbség a ­DKKA szempontjából, ekkor úgy tűnt, hogy egy komolyabb vereségbe is beleszaladhat a Kohász.

Aztán varázsütésre megváltozott minden, elkezdtek kapaszkodni Grosch Vivienék, akik három gólnyira visszajöttek (21–24).

Ekkor már sokkal hangosabbak voltak az újvárosi drukkerek a szekszárdi sportcsarnokban, hasonlított a hangulat a Fradi elleni meccséhez.

A lélektani határt azonban nem tudták átlépni György László tanítványai, mert megint előjöttek a hibák, az MTK pedig visszaállította a szünetbeli különbséget.

Az sovány vigasz a dunaújvárosiak számára, hogy ezt a játékrészt egálra hozták, mert a hetedik helyüket elveszítették: oda most az MTK lépett fel a tabellán.

György László gárdája a folytatásban a rivális Mosonmagyaróvárral, valamint a remek erőkből álló Szombathellyel játszik majd.