Kiesett a Nagykarácsony, bajnoki aranyérmes a Vajta

A Fejér megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban is befejeződtek a küzdelmek, ahol az utolsó fordulóra is bőven maradt izgalom a déli csoportban, hiszen csak most dőlt el biztosan, ki lesz az aranyérmes, illetve melyik csapat búcsúzik ettől az osztálytól a már korábban kiesett Sárszentágota mellett.

Versenyfutás az elsőségért az éllovas Vajta és az azt követő Perkáta, illetve a kiesés elől menekülő Pusztaszabolcs és Nagykarácsony között. Röviden így lehet összefoglalni a déli csoport záró körének főbb eseményeit – azaz nem telt el unalmasan a hét végi forduló. Ami az aranyérmet illeti, azt a medált már félig kezében tartó Vajta veszíthette csak el, miután az élen kétpontos előnnyel játszott a Szabadbattyán otthonában, amit gálaelőadássá változtatva nyert meg a Vajta. Így hiába aratott szintén gólzáporos sikert a Perkáta, maradtak a második helyen. Perkáta – Besnyő-Iváncsa II 7–0 (3–0) Perkáta: Kovács – Cislo (Jákli), Puskás (Sőregi), Kápolnási (Klein), Pap N., Vincze (Liszkai), Tóth, Papp A., Gászler (Galkó), Fehér, Palkovics.

Gólszerző: Paklovics (19.), Tóth (30., 50.), Vincze (45., 55.), Fehér (68., 87.).

Szintén óriási harcban volt egymással a kiesés elkerüléséért a Pusztaszabolcs és a Nagykarácsony, előbbiek egy pont előnnyel várták a záró kört. Végül mindkét csapat nyerni tudott középmezőnybeli ellenfelével szemben, így a sereghajtó Sárszentágota mellett a Nagykarácsony maradt az utolsó előtti helyen. Nagykarácsony – Seregélyes 4–3 (4–2) Nagykarácsony: Turi – Killer, Kovács D., Brogyányi M. (Simon), Wadolowski, Halasi (Erős), Berta (Brogyányi Cs.), Szabó, Mohácsi, Broschek (Szűcs), Tábi (Kacz).

Gólszerző: Wadolowski (7.), Killer (12., 33.), Mohácsi (23.), ill, Zsilovics (21., 87.), Deák (28.).

A körzetünkhöz tartozó csapatok közül győzelemmel zárt az Előszállás és az Adony is. Előszállás – LMSK Cobra Sport 2–1 (1–1) Előszállás: Orosz- Harasztia, Csontos, Balogh, Kiss, Tóth, Horváth (Németh), Bozsoki (Czári), Kovács Zs. (Bognár), Balogh I. (Béres), Balogh D. (Kercza). Gólszerző: Németh (19.), Kovács (49.), illetve Doma (30.). Adony – Sárbogárd II 4–1 (3–0) Adony: Hamar – Vászon G. (Vászon Zs.), Budai, Kovács, Bere (Virág), Vukaljovics, Varga, Erdei, Kőkuti (Balázs), Hegedűs, Fábián.

Gólszerző: Balázs (6.), Kovács (20., 33.), Erdei (60.), illetve Vagyóczki (85.).

További eredmények: Pusztaszabolcs – Ráckeresztúr 4–1, Szabadbattyán – Vajta 0–6, Szabadegyháza – Kálóz 1–1, Sárszentágota – Aba-Sárvíz 2–9. A bajnokság végeredménye

1. Vajta 30 25 2 3 138-26 77

2. Perkáta 30 24 3 3 109-27 75

3. Szabadegyháza 30 20 8 2 75-29 68

4. Káloz 30 17 4 9 70-49 55

5. Lmsk C. Sport 30 15 6 9 68-55 51

6. B.-Iváncsa Ii 30 14 6 10 76-54 48

7. Aba Sárvíz 30 14 6 10 85-80 48

8. Szabadbattyán 30 14 5 11 72-67 47

9. Ráckeresztúr 30 13 3 14 73-77 41

10. Sárbogárd Ii 30 11 3 16 53-83 36

11. Adony 30 9 4 17 56-80 31

12. Seregélyes 30 8 4 18 62-78 27

13. Előszállás 30 7 4 19 47-82 25

14. Pusztaszabolcs 30 5 6 19 62-94 21

15. Nagykarácsony 30 5 5 20 39-104 20

16. Sárszentágota 30 4 1 25 51-151 13