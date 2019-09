Kialakult a játékoskeret, ma este őket láthatjuk

Holnap 18 órai kezdettel a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata újabb felkészülési mérkőzést játszik. A DAB ellenfele a szintén Ers­te ligás Hokilub Budapest lesz.

A dunaújvárosiak legutóbb pénteken léptek pályára, akkor hazai környezetben 3–2-re kikaptak a Schiller-Vasastól. A vereség annak ellenére, hogy edzőmeccsről van szó, egy kicsit fájó, hiszen a DAB két harmad után eldönthette volna a találkozót, mert mind a két játékrészt szinte egy kapura játszotta, ennek ellenére 2–2-vel kezdhették a befejező harmadot. Abban pedig a szerencsésebb Vasas szerezte meg a győztes gólt.

Azért a vereség kapcsán ne feledkezzünk el arról, hogy a DAB a találkozó hajnalán érkezett haza Nagytopolcsányból, ahol a szlovák másod­osztályban szereplő HC Topolcsánnyal csatázott (5–4). De azt is vegyük figyelembe, hogy hét olyan junior korú hokis is szerepelt az Acélbikáknál, akik szerdán a korosztályukban voltak a pályán a Győri ETO 8–1-es legyőzésénél, majd nekik is jött Nagytopolcsány, majd a Vasas. Vagyis a terhelés elég nagy volt a múlt héten, főleg a fiatalok számára.

Az Acélbikákkal kapcsolatban a szurkolókat két kérdés érdekli az utóbbi napokban leginkább: mi van az amerikai–magyar kettős állampolgár Cseter Justinnal, aki augusztusban szerződést kötött a dunaújvárosiakkal, de azóta sem érkezett meg a városba, és végleges-e már a játékoskeret?

A válaszokat Azari Zsolt, a klub elnöke adta meg:

– Cseterről továbbra sincs semmilyen információnk, de már le is mondtunk róla. A keretünk pedig végleges, nem tervezzük újabb játékos szerződtetését.

Vagyis ma este azokat a fiúkat láthatjuk majd a jégen az Acélbikáknál, akik ott lesznek az Erste Liga szeptember 13-i rajtján a Fehérvári Titánok otthonában.