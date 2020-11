Ki-ki mérkőzést játszanak a Hódmezővásárhellyel

Az NB III Közép csoportjának tizenkilencedik fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata vasárnap 13 órakor zárt kapuk mögött a Hódmezővásárhelyi FC együttesét fogadja.

Dunaújváros

Az újvárosiak az elmúlt héten idegenben a Vác FC ellen játszottak gól nélküli döntetlent. A DPASE vezetőedzője, Jakab Elek véleménye szerint azonban a csapat győzelmet érdemelt volna.

– Fontos mérkőzést játszottunk az előző fordulóban, amelyen megvoltak azok a mozzanatok, amik gólhelyzeteket eredményeznek. Már az első játékrészben is eldönthettük volna a mérkőzés sorsát, de a fordulást követően még több lehetőségünk volt. Sajnos azonban ezek kimaradtak, így meg kellett elégednünk egy ponttal. Az elmúlt meccseken egyértelműen a góllövéssel álltunk hadilábon, ami nagyban befolyásolta az eredményességünket – mondta.

Hozzátette, a védelmük Báló Tamás felépülésével stabilabb lett, így elmondhatják, hogy ez a rész meghatározója a csapatjátékuknak. Az utánpótlásból felkerülők is egyre inkább felveszik a ritmust, jó példa erre Varga Zsombor elmúlt heti produkciója. Azt azonban el kell mondani, hogy a fiatalok teljesítménye hosszú távon még nem mindig egyenértékű a rutinosabb játékosokéval, így nem igazán lehet pihentetni a stabil kezdőket.

– A Vác FC elleni találkozón újabb játékost vesztettünk, hiszen a játékvezető kiállította Tóth Ákost, akit két mérkőzésre eltiltott a fegyelmi bizottság. Véleményem szerint túl szigorú volt a piros lap, mivel az ellenfél játékosa túl mélyre hajolt, de a bíró így ítélte meg a helyzetet. Érdekesség, hogy a múlt szombati mérkőzést követően a váciak is elismerték, hogy közelebb álltunk a győzelemhez. A Hódmezővásárhely ellen egy ki-ki mérkőzést játszunk, hiszen a két csapat eddig hasonlóan szerepelt az ősszel. Ellenfelünknél több rutinos labdarúgó szerepel, akik ellen egyértelműen gyorsítani kell a játékot. Ezen a héten is tovább csiszoltuk a támadásainkat, aminek eredményeként a hétközi edzőmérkőzés első félidejében hat gólt rúgtunk az ifjúsági csapatunknak, amelynek kapujában Pokorni Péter állt. Tóth Ákoson kívül mindenki rendelkezésre áll, így bízom benne, hogy ütőképes csapatot tudok pályára küldeni. Az biztos, hogy ezúttal is kulcsmomentum lesz a gólhelyzetek kihasználása – tette hozzá.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – HR-Rent Kozármisleny, Újpest FC II – Körösladányi MSK, Paksi FC II – Taksony SE, Rákosmente FC – Budapest Honvéd-MFA II, Szegedi VSE – Vác FC, FC Dabas – Szekszárdi UFC, Monor – ESMTK, Majosi SE – Dabas-Gyón FC, Kecskeméti TE – Iváncsa KSE.

A bajnokság állása

1. Kecskemét 18 13 2 3 48-15 41

2. FC Dabas 18 11 6 1 35-12 39

3. Iváncsa 17 11 5 1 33-16 38

4. FTC II 17 11 4 2 33-12 37

5. ESMTK 18 9 6 3 31-20 33

6. Kozármisleny 18 9 5 4 33-25 32

7. Bp. H.-MFA II 17 8 4 5 30-25 28

8. Paksi FC II 18 7 5 6 28-26 26

9. Monor 17 7 4 6 29-27 25

10. Dabas-Gyón FC 18 7 2 9 18-21 23

11. Taksony 18 6 5 7 29-27 23

12. Újpest FC II 17 5 6 6 28-28 21

13. DPASE 18 6 2 10 27-27 20

14. Kőrösladány 17 5 5 7 29-27 20

15. Vác 18 5 5 8 25-29 20

16. Hódm.vásárhely 18 6 0 12 25-40 18

17. Rákosmente 18 5 3 10 19-29 18

18. Szekszárd 18 4 4 10 16-32 17

19. Szegedi VSE 18 3 2 13 15-47 11

20. Majosi SE 18 0 3 15 10-60 3