Kétszer hetven év, egyszer pedig száz esztendő

Szombaton a veterán birkózók, vasárnap pedig az utánpótlás képviselői mérik össze tudásukat

Ünnepségre készülnek a dunaújvárosi birkózók, sőt, az egész Dunaújvárosi KSE. Megünneplik Dunaújváros hetvenedik születésnapját, és a klubjukat is, hiszen az egyidős a várossal, valamint az idén százéves Magyar Birkózó Szövetségről is megemlékeznek. Ezek jegyében két versenyt is rendeznek a hétvégén a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban.

A veterán kötött- és szabadfogású országos bajnokság, amely egyben DKSE 70 Jubileumi Kupa is, szombaton délelőtt fél tizenegykor kezdődik. A 62 kilogrammtól egészen a plusz 130 kilós súlycsoportig lesznek párharcok. A legfiatalabbak az 1981-ben születettek, a legidősebbek pedig az 1951-ben születettek lesznek, persze a különböző korú versenyzők különböző kategóriákban mérik össze az erejüket. A dunaújvárosiak több mint tíztagú csapattal képviseltetik magukat a viadalon.

Emlékezni és ünnepelni szeretnének a birkózók – hosszú a vendégek listája

Másnap a Nyugat-Magyarország területi diák I-II. korcsoportú (diák I. kcs. 2008-2009-ben születettek, diák II. kcs. 2010-2011-ben születettek) szabadfogású diákolimpiát rendezi meg a DKSE, a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány, a Gurics György Birkózó DSE, a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány és a Magyar Birkózó Szövetség szervezésében. A bajnokság egyben DKSE 70 Jubileumi Kupa is. A DKSE sportolói ezen az eseményen is igen komoly létszámmal vesznek részt (kezdés 10.30).

– Nagyon készülünk az eseményre – mondta el lapunknak Mátyás Gábor, a Dunaújvárosi KSE ügyvezető elnöke, aki egyben a birkózószakosztály szakmai igazgatója is. – A klubra, Dunaújvárosra és a magyar birkózásra szeretnénk emlékezni. Ennek szellemében meghívtuk a város mostani és korábbi vezetőit, a Magyar Birkózó Szövetség vezetőit, a DKSE vezetőségét, a szakosztályok képviselőit és a legendás dunaújvárosi birkózókat is. Közülük olyan egykori klasszisokra is számítunk, mint Vadász Csaba, Kovács József, Kovács Tibor, hogy csak néhány nevet említsünk. ACs