Kétnegyednyi jó játék kevés volt a kínaiak ellen

Az első játékrészben mindössze két gólig jutott a magyar válogatott Kína ellen az olimpiai női vízilabda tornájának utolsó csoportmérkőzésén. Hiába tették szorossá a végét Szilágyiék a kínaiak megérdemelten gyűjtötték be a két pontot. A magyar válogatott a negyeddöntőben … ellen folytatja kedden.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány egy fajgyűlölő politikusért kampányol

Az első két negyedben nagyon megfogta Kína Bíró Attila válogatottját. A kelet-ázsiaiak védekezésben és támadásban is élesebbek voltak. A magyar válogatott nem igazán találta a tempót egyik kapu előtt sem. A kínaiak rendre átjátszották a zónát és remek arányban értékesítették az emberelőnyös lehetőségeiket is. Az várható volt, hogy egy nagyon nehéz meccs vár majd nemzeti csapatunkra, ám arra talán senki nem számított, hogy kétszer nyolc perc után 7-2-re vezet majd ellenfél.

Nem indult jól a harmadik harmad sem. Az első magyar helyzet kimaradt, a kínaiak pedig 8-2-re módosították az állást. Ekkor azonban összekapta magát a csapatunk és hosszú hajrát nyitott a pontokszerzésért. Mindebben vezető szerepet vállalt Gurisatti Gréta, aki zsinórban négyszer köszönt be Sen-Jing Eng-nek. Az utolsó két perc aztán ezúttal is körömrágós izgalmakat hozott. Sikerült felzárkózni mínusz egyre, ám az ázsiaiak a végjátékban ötmétereshez jutottak, amelyet értékesítettek is, így 11-9-es vereséggel zárta a csoportkört válogatottunk.

MAGYARORSZÁG–KÍNA 9–11 (1–4, 1–3, 4–2, 3–2)

Tokió, zárt kapuk mögött. V: Szalnyicsenko (kazah), Ohme (német)

MAGYARORSZÁG: Magyari A. – Szilágyi D., Garda, Keszthelyi-Nagy 1, Gyöngyössy, Szücs G. 1, Vályi V. Csere: Rybanska, Leimeter 1, Illés A. 2, Parkes, GURISATTI 4. Szövetségi kapitány: Bíró Attila

KÍNA: SEN JIN-ENG – TENG CÖ-VEN 2, Vang Huan 1, Mej Hsziao-han, Csen Hsziao 2, CSANG CSING 2, Niu Kuan-nan 1. Csere: Vang Hszin-jen, HSZIUN TUN-HAN 2, Csaj Jing 1, Lu Ji-ven, Csang Tan-ji. Szövetségi kapitány: Petar Porobics (montenegrói)

Gól – emberelőnyből: 12/5, ill. 11/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Garda (28. p.)

Bíró Attila: – Volt két bravúros meccsünk, az oroszok és az USA ellen. Ma összességében gyengébben játszottunk. A találkozó elején nehezen mozogtunk, nem állt össze a védekezésünk és támadásban is pontatlanok, türelmetlenek voltunk. A második félidőre sikerült már felpörögnünk, és nagyon közel voltunk az ikszhez. Természetesen átbeszéljük majd ezt a meccset is, de sokat nem szeretnénk vele foglalkozni. A legfontosabb, hogy az elmúlt négy csoporttalálkozón kivívtuk a biztos továbbjutást. A lényeg – mint azt már sokszor hangsúlyoztam – most jön. Biztos vagyok benne, hogy a negyeddöntőn sokkal jobbak leszünk!