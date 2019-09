Két veretlen csapat találkozik pénteken este

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata pénteken 18 órai kezdettel az Erste Ligában a Debreceni EAC-ot fogadja.

Igaz, még csak két forduló ment le a bajnokságban, de már csak két százszázalékos csapat van, és ez a két klub a DAB és a DEAC. Vagyis pénteken este már csak egy hibátlan alakulat marad.

Ha megnézzük a két csapat játékosállományát, azt is hihetnénk, hogy egymás farmcsapatai, vagy valami együttműködési megállapodás van közöttük. A DEAC edzője David Musial Dunaújvárosból érkezett Debrecenbe, a játékosok közül pedig Léránt René, Mestyán István, Hári Norbert, Jakub Izacky és Dominik Novotny. De dunaújvárosi nevelés Hetényi Zoltán, Berta Ákos és Sági Martin is. Arról már nem is beszélve, a DAB játékosai közül Silló Arnold és Hugo Turcotte Dunaújvárosból került Debrecenbe, majd az idén onnan vissza az Acélbikákhoz. De egy évvel ezelőtt Nico Vuorijarvi és Kovács Bronson is a DEAC gárdáját erősítette.

Néhány szót a vasárnapi, Gyergyószentmiklós elleni meccsről. Miroslav Ihnacak, a DAB vezetőedzője így értékelt a találkozó után: – Nagyon jól kezdtünk, úgy érzem, gyorsabbak voltunk ellenfelünknél, jól figyeltünk a kipattanó korongokra, ezért igen korán sikerült ellépni a vendégektől.

A szlovák mester mondandójának lényeges mondata: „jól figyeltünk a kipattanó korongokra.” Igen, az eddig lejátszott két meccs egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a kapu előtt keményen küzdenek a dunaújvárosi csatárok. Ennek eredménye több gól kipattanó korongból, és hogy a kapusok előtt takarva vannak a lövő játékosok, ebből is többször volt eddig eredményes a DAB. Ha ezt a játékstílust tudják a Debrecen ellen folytatni, meg lehet az újabb három pont.