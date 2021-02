Két, végső sikerre esélyes klub ellen kell kivívni a továbbjutást

A pazarul sikerült őszi szezon, Magyar Kupa-győzelem, veretlenül első helyen várva a bajnokság folytatását, majd a válogatott ötkarikás kvótaszerzése okozta nagy örömöt követően a DUE-Maarks Graphics vízilabdázói pénteken Veronában bombaerős csoportban kezdik meg szereplésüket a legrangosabb európai kupasorozatban. A tét a negyeddöntőbe jutás.

Mihók Attila csapata buborékban töltötte a csütörtöki utazás előtti napokat, több edzőmeccset is lekötve. S miután az itthoni koronavírusteszt minden játékos és stábtag esetében negatív lett, már ez a nem kis pszichés teher sem nyomasztotta őket, és a lehető legerősebb összeállításban szerepelhetnek.

Amire alaposan szükség is lesz, ugyanis a három résztvevőre szűkült csoportban – a német Spandau a rendezéstől majd az indulástól is visszalépett – a dunaújvárosiak az Euroliga-elsőségre nagyon jó esélyekkel pályázó spanyol Sabadell és a szintén négyes döntőre esélyes görög Vouliagmeni ellen kell, kiharcolják a továbbjutást. A többi csoportban öt-öt együttes szerepel. A Sabadell a sorozat címvédője – az előző szezont menet közben felfüggesztették – a lehető legerősebb ellenfél, velük ma 16 órakor játszunk, a 2019-ben bronzérmes, korábbi kétszeres bajnok görögökkel pedig vasárnap 10 órakor. Ők abban az évben a kassai csoportkörben legyőzték a

DUE-Maarsk csapatát, így ők jutottak tovább, igaz, akkor elképesztő unfair sorsolást kaptak a dunaújvárosiak.

Még úgy is, hogy két továbbjutó lesz, ez kőkemény feladatnak ígérkezik. Azonban a lányok az eddigi teljesítményükre okkal alapozhatnak, ráadásul a válogatottal olimpiai kvótát szerzett játékosok – Magyari Alda, Gurisatti Gréta, Garda Krisztina és Szilágyi Dorottya – újabb nagy sikerélménnyel és feldobódva vághatnak neki a feladatnak.

Ezzel teljesen egyetértett Primász Ágnes szakosztályvezető, aki azt mondta, semmi hiányérzetük nem lehet az eddigi teljesítményt illetően, az eredmények a csapatot, az elvégzett munkát igazolják. A válogatott pedig feltette az i-re a pontot.

– Nagyon jó úton haladunk, nem lehet okunk panaszra. A nemzeti együttes sikere nem csak nekünk, hogy játékosainkkal ehhez hozzájárultunk, hanem a sportág jövője szempontjából is nagyon fontos mérföldkő volt. Reményeim szerint az olimpián is négy-öt vízilabdázónk lehet ott. Egyébként óriási csalódás lett volna, ha nem sikerül a kvalifikáció, a mi szemszögünkből az Euroliga miatt sem volt mindegy az eredmény, mert ha olyan játékosokat kapunk vissza, akik újabb három évet kell várjanak nagy vágyukra, bizony nehéz lett volna összekaparni őket lelkileg. Ezzel szemben olyan lendülettel tértek haza, ami látszik is rajtuk, ami kell ebben a hármasban, hogy eredményesek tudjunk lenni. Azért a koronavírus teszteredmények megérkezéséig izgultam, mert hiába a kiváló forma, ha a Covid átír mindent, szerencse, hogy teljes csapattal utazhattunk. Egyébként ezeket meghatározott időre el kellett küldeni a LEN-nek, különben kizárták volna a klubot. Ezek eredményével indulhatott útnak egyáltalán a csapat – mondta.

Felvetettük, az milyen hátrány lehet, hogy a csoportunkban nincs olyan ellenfél, aki ellen biztosra menve, belelendülhet az együttes, és akár még a hibák is beleférnek. Ugyanis most mindkét találkozó óriási ütközet lesz, és simán benne van a pakliban a körbeverés lehetősége is.

– Nyilván az is sokat számít, hogy a leggyengébb csapattal szemben egy tuti meccsen meg lehet szokni a légkört. Azonban a lányok vannak olyan profik, hogy ezt a helyzetet is kezeljék. Nagyon sokat fog számítani a pillanatnyi helyzet és forma, és azt sem tudjuk, az ellenfelek felkészülését, keretét miként érintette a járvány. Ráadásul nagyon komoly buborékszabályok lesznek, tehát itt is a szállás és az uszoda között lehet mozogni. Nemcsak a vízben, hanem ezen a téren is nagyon fegyelmezettnek kell lenni, a szigornak megfelelően. Azonban ismerve a csapatot, biztos találnak megoldást arra, hogy oldják a hangulatot a négy fal között, ezzel sem lesz probléma, hogy mentálisan nyomasztaná mondjuk a fiatalokat. Miután hárman maradtunk, nekünk lesz egyedül szünnapunk, a szombat, amikor meg tudjuk nézni az ellenfelek meccsét, ők két nap alatt letudják találkozóikat. Majd utólag kiderül, ez a lebonyolítás kinek volt jobb – tette hozzá.

Az előző szezonban a negyeddöntőben állította meg a koronavírus a csapatot, amikor lefújták a sorozatot, 2018-ban történetük során először megnyerték a LEN Kupát, majd az európai szuperkupát is. Most már a továbbjutás is óriási feladatnak ígérkezik, azonban mivel nincsen második csoportkör és mindenki egyből érintett, a továbbjutók a negyeddöntőben folytatják. Ami azt jelenti, hogy aki ott nyer, az Euroliga, aki veszít a LEN Kupa négyes döntőjébe jut.

A csütörtök esti megérkezés után a helyszínen a küldöttség újabb koronavírus-tesztelésen esett át. Primász Ágnes megkönnyebbülve jelentette lapzártánk előtt, ez is mindenki esetében negatív lett, így ma jöhet az első meccs.