Két sajnálatos vereség, de semmi sincs veszve még

Szerencsére a koronavírus-járvány az utánpótlás-bajnokságokat nem befolyásolja, így az Acélbikák is folyamatosan játszhatják mérkőzéseiket. A DAB junior gárdája a legutóbbi két találkozóját hazai pályán játszotta, és mindkettőt elvesztette.

Dunaújváros

A csapatokat a kvalifikáció után két csoportra osztották, amivel Borbás Gergely, a dunaújvárosiak edzője nem ért egyet, mert a bajnokság első szakaszában kiderült, hogy a csapatok hasonló képességűek, ritkán fordult elő nagy különbségű eredmény, jobb lett volna a tízcsapatos mezőnyt egyben tartani.

A DAB két utolsó mérkőzésének az eredménye:

DAB – Győri NEMAK ETO HC 5–6 (0–1, 2–0, 3–4, 0–1)

DAB: Stoynov – Ambrus (2), Jakabfy, Pinczés 2, Stefánek 1, Tamás (1) – Gebei B., Hajzler (1), Barna D. 1 (1), Kis B., Somogyi 1 (1) – Benke, Vankó (1), Vojnits, Wéninger, Wolf – Horváth M., Jadlószki, Piszmann M. Vezetőedző: Borbás Gergely.

DAB – UTE 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)

DAB: Kapin – Ambrus, Jakabfy, Pinczés, Stefánek, Tamás – Gebei B., Hajzler, Barna D., Kis B., Somogyi – Benke, Vankó, Vojnits, Wéninger, Wolf – Jadlószki, Horváth M. Vezetőedző: Borbás Gergely.

A dunaújvárosi juniorok a Ferencvárossal, a Győri ETO-val, a Debreceni HK-val és a KMH SE-vel vannak egy csoportban.

Az Acélbikák a két hazai vereség után a győrieket fogadják, majd Debrecenbe utaznak.

Ahogy Borbás Gergely is nyilatkozta, a mezőny nagyon kiegyenlített, nehéz most még megjósolni, hogy melyik csapat hol végez a bajnokság végén. Elég csak annyit megemlíteni, hogy a kvalifikáció során a legjobb csapatok milyen eredményeket értek el. Például a kvalifikációt nyerő DVTK Jegesmedvék csak 6–5-re verték hosszabbításban az Acélbikákat, ugyanakkor az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiától is egy nagyon szoros mérkőzésen 4–3-ra kapott ki Borbás Gergely csapata. Vagyis a helyzet nem egyszerű: a mezőnyben legalább hat klubnak van esélye a bajnoki címre.