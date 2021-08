Két remek győzelemnek is örülhettek Kisvárdán

Csütörtökön és pénteken két felkészülési mérkőzés is várt a DKKA felnőttcsapatára Kisvárdán. Előbb a békéscsabaiakkal, majd a hazaiakkal játszottak.

Ezt ne hagyja ki! Utcai harcokat vizionál Gyurcsány 2022-re

Csütörtökön délután a már az NB/B-ben szereplő Békéscsaba volt az ellenfél.

Békéscsabai ENKSE – Dunaújvárosi Kohász KA 30–40 (15–23)

DKKA: Polics – Fodor 4, Szalai 5, Šustkova 1, Farkas 9, Bulath 4, Matucza 1, Kiss 2, Kazai 1, Hlogyik, Mrmolja 4, Borgyos 2, Weisheitel 5, Kukucska 3, Bartulović, Wéninger.

A kohaszkezi.hu beszámolója szerint Vágó Attila tanítványai jól kezdték az összecsapást, már bő tíz perc elteltével négy-öt góllal vezettek, s mivel a félidő derekától is pontosabban, jobban játszottak ellenfelüknél, a szünetre már nyolcgólos, 23–15-ös előnynek örülhettek. A térfélcserét követően is megmaradt az újvárosiak fölénye, s ugyan a védekezés azért hagyott némi kivetnivalót maga után, a mieink végül sima, 40–30-as győzelmet arattak.

Pénteken délelőtt a házigazda Kisvárda volt az ellenfél.

Kisvárdai KC – DKKA 24–28 (13–13)

A Kohász gólszerzői: Szalai 7, Bulath 5, Kukucska 5, Kazai 3, Borgyos 3, Farkas 2, Mrmolja 2, Weisheitel 1.

„A két gárda nem is oly rég már találkozott egymással az I. Szabó Károly Emléktornán, ahol a mieink örülhettek 26–24-es győzelemnek, s Vágó Attila tanítványai ezúttal is a siker reményében léptek pályára. Az összecsapás első félidejét a vendéglátók kezdték jobban, ám hiába vezettek szűk tíz perc elteltével már 5–2-re is, ahogy rendezte védekezését és támadójátékát is a Kohász, elkezdett felzárkózni ellenfelére, sőt, a játékrész derekára ki is egyenlített (7–7). A folytatásban hol a mieink, hogy a hazaiak álltak jobban egy-két találattal, de ennél jobban nem tudott egyik gárda sem elhúzni a másiktól, így a félidei 13–13-as állás igazságosnak volt mondható. A fordulást követően sokkal élesebben vágott neki a csatának együttesünk, amely Borgyos és Bulath góljaival lépett meg négy góllal ellenfelétől (13–17). A Kisvárda egy 3–0-s sorozattal zárkózott fel a ­DKKA-ra, de erre is volt válasza a mieinknek, akik Szalai találataival léptek meg hattal, s mivel ebből négy gólt megőriztek a lefújásig, összességében magabiztos, 28–24-es győzelemmel zárták az összecsapást.” – foglalta össze a találkozót a klub hivatalos honlapja, amely arra is kitért, hogy a kisvárdai felkészülési torna után a csapatvezetés a legjobban teljesítő játékosokat is kiemelte: legjobb kapus: Gabrijela Bartulović, legjobb játékos: Bulath Anita és Szalai Babett, gólkirálynő: Farkas Johanna és Szalai Babett (12–12 góllal), legjobb fiatal játékos: Borgyos Panna és Kukucska Viktória.