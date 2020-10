Két pont Újpestről

Két ponttal tért haza csütörtökön este Újpestről a DAB jégkorongcsapata, amely ma délután hazai jégen az éllovas MAC HKB Újbuda gárdáját fogadja.

Főként a középső játékrészben nyújtott eredményes játékának és a sikerrel zárult szétlövésnek köszönhetően két bajnoki ponttal tért haza az esélyesebbnek tartott Újpest otthonából csütörtökön este a DAB.

UTE – DAB

3–4 (1–0, 0–3, 2–0, 0–0, 0–1)

UTE: Márkus – Horváth, Stadel (1), Aviani, Bodó 1, Just – Kiss P., Selan, Nemes (1), Rafaj (1), Vorobjev 1 – Kovács A., Varga (1), Fliszár, Godó, Szabad 1 – Szécsi, Kovács S. Vezetőedző: Virág Csaba.

DAB: Hughson – Kovács 1 (1), Phillips, Mazurek, Odnoga, Török 1 – Hruby, Mestyán (1), Azari, Pihlqvist 1, Pozsár – Dósa, Lencsés, Dansereau 1, St. Pierre (2), Szappanos – Jakabfy, Gebei G., Németh, Pinczés O. Vez.e.: David Leger.

Az első harmad 6. percében Bodó váltotta gólra az UTE első emberelőnyét. A második húsz perc már a Bikáké volt, amely Philqvist, Kovács Bronson és Dansereau révén meglépett 3–1-re. A záró játékrészt megnyomták a hazaiak, akiknek az 58. percben össze is jött az egyenlítés: a frissen igazolt Szabad Kevin talált be az egyébként jól védő Hughsonnak. A hosszabbításban egy hátrányt is kivédekeztek az újvárosiak, a szétlövésben pedig Pihlqvist, Dansereau és Török mattolta az újpesti Márkust, így a DAB-é lett a bónuszpont.

David Leger, az újvárosiak mestere: – Először is gratulálok az Újpestnek, hogy vissza tudtak jönni 1–3-as hátrányból. Az első és az utolsó harmadban dominált az ellenfél, a középső játékrésznek köszönhetjük a győzelmünket. Elvesztettünk egy pontot, de ezért nem neheztelek a csapatomra.

Virág Csaba, az Újpest trénere: – Jó iramú mérkőzés volt. Kicsit bent maradtunk az öltözőben a középső harmadban, talán ha beütjük a kettős emberelőnyt, akkor máshogy alakul a találkozó. Egy dolog biztos, ennyi ziccerrel három meccset meg kell nyerni, nemhogy egyet.