Két pont hátrányba kerültek a baracsiak

Döntetlenje után lépéshátrányba került a Baracs együttese az éllovassal szemben a megyei másod­osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának hét végi fordulója után.

Miután a Vajta simán nyert Nagykarácsonyban, immár kétpontos előnnyel vezet a döntetlent elérő Baraccsal szemben, amelyet így utolért a Kálóz is. A DUFK együttese az utolsó percben szerzett góllal szerezte meg a győzelmet.

Ráckeresztúr – Előszállás 1–0 (0–0)

Előszállás: Garbacz – Béres, Nyári, Kiss, Czifra, Tóth, Szalai (Rupa), Horváth (Ecsedi), Kovács, Bozsoki (Kercza), Reichardt (Baksa).

Gólszerző: Hartai (86.).

Adony – Seregélyes 3–1 (0–1)

Adony: Hamar – Csucsai, Budai, Kovács (Tatár), Fábián, Bere (Hegedűs), Vukaljovics, Szántó, Erdei, Kőkuti (Balázs), Nebucz.

Gólszerző: Fábián (65., 87.), Csucsai (70.), illetve Dancsa (2.).

– Felnőttcsapatunk az elmúlt öt mérkőzésből négyet megnyert, s egy döntetlent játszott. A Seregélyes ellen az első félidőt mintha nem is mi játszottuk volna, már az elején megszerezték az első gólt egy szép fejeléssel. Próbálkoztunk, de mintha aludtunk volna a pályán, semmi, de semmi nem jött össze, gyakorlatilag a gólvonalról is kifelé jött a labda. A szünetben taktikát váltva, a második félidőt felpörgetve, folyamatosan ostromoltuk az ellenfél kapuját, amit sikerült is megtörni a 65. percben, amikor is Fábián Martin góljával kiegyenlítettünk, majd egy beadást követően Csucsai Zoli tovább növelte az előnyünket, és hogy ez biztos a mi meccsünk legyen, Fábián megzörgette a hálót még egy alkalommal. Megvan az újabb három pont – értékelte az adonyiak közösségi oldalán Mónos Zsolt elnök.

Nagykarácsony – Vajta 0–3 (0–2)

Nagykarácsony: Turi-Kovács, Jeney (Szűcs), Tábi, Brogyányi (Szabó), Halasi, Boros, Felföldi, Kovács, Mohácsi, Killer (Simon).

Gólszerzők: Brogyányi (11. öngól), Fehér (41.), Kovács (69.).

A DUFK csapata az utolsó percben szerezte meg a győztes találatot

Sárbogárd II – DUFK 4–5 (2–4)

DUFK: Győrfi – Furuglyás, Szabó K., Bartha, Rabijász (Gertner), Kürti, Széhn, Hajdú (Gálfi), Fekete (Szabó I.), Hollósi (Heftner), Cséplő.

Gólszerző: Németh (13.), Rigó (45.), Vagyóczki (53.), Horváth (73.), illetve Bartha (6.), Rabijász (8.), Cséplő (28.), Furuglyás (33.), Kürti (90.).

Szabadegyháza – Baracs 2–2 (0–1)

Baracs: Vaszócsik- Hepp, Prókai, Badi (Boros), Bartók, Szili (Rezes), Éliás, Ásványi (Mészáros), Huber, Nagy, Kőkuti. Gólszerző: Rapa (71.), Gárber (75.), ill. Nagy (44.), Prókai (67.).

További eredmények: LMSK Cobra Sport – Aba-Sárvíz 1–4, Kálóz – Pusztaszabolcs-Iváncsa II 5–1.

A bajnokság állása

1. Vajta 10 9 0 1 38-7 27

2. Kálóz 10 8 1 1 36-14 25

3. Baracs 10 8 1 1 24-8 25

4. Adony 10 5 3 2 22-11 18

5. Szabadegyháza 10 5 2 3 27-22 17

6. DUFK 10 5 1 4 37-28 16

7. Nagykarácsony 10 5 1 4 24-26 16

8. Sárbogárd II 10 4 0 6 30-29 12

9. LMSK Cobra S. 10 3 3 4 18-18 12

10. Aba-Sárvíz 10 3 0 7 14-32 9

11. Előszállás 10 2 1 7 13-29 7

12. P.szab.-Iváncsa 10 2 1 7 15-34 7

13. Seregélyes 10 2 0 8 16-32 6

14. Ráckeresztúr 10 1 2 7 10-34 5