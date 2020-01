Két napon át remek hírverése volt a feltörekvő sportágnak

Sikerrel zajlott le az Infinity Teqball Klub által szervezett és lebonyolított I. Dunaújvárosi Teqball Challenger Cup Rác­almáson a sportcsarnokban az elmúlt szombaton és vasárnap.

Együttműködő partnerük a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség volt. Egyéniben szombaton, párosban vasárnap mérték össze a tudásukat a szemmel láthatóan felkészült jelentkezők, a sportággal még csak ismerkedő, de gyorsan szakértővé vált közönség előtt.

A résztvevők számára a pénzdíj sem volt csekély, hiszen az elnyerhető összesen négyezer dollár is egy figyelemre méltó motivációt jelenthetett a győzelemre törő, egyébként nevezési díjat fizető versenyzők számára. Tegyük hozzá, hogy ebből az elsőtől a tizenhatodik helyezettig mindenkinek jutott egy, a teljesítménnyel arányos összeg. A sportág ismerői szerint, az itthoni rendezéseket tekintve minden eddiginél színvonalasabb volt az esemény. Mitől nemzetközi? Európa sok részéről érkeztek a versenyzők. A lengyelek, csehek, románok és franciák mellett izraeliek is neveztek.

A helyszín ideális körülményeket biztosított a versenyzők, a kísérőik és az érdeklődők számára egyaránt. A versenyzők egyforma labdákkal mérték össze a tudásukat, a játékvezetők a FITEQ által elismert és képzett bírók voltak, akik szemmel látható rutinnal és különleges vitás helyzetek nélkül látták el a feladatukat. Az érdeklődők valós időben és teljes pontossággal követhették a digitális rendszerben rögzített eredményeket.

A sportcsarnok méretei miatt a zavartalan lebonyolítás érdekében csak négy asztalon folytak a küzdelmek. Ezért aztán a jelentkezők számát is korlátozni kellett, amit erre az alkalomra ötvenkét főben, illetve csapatban állapítottak meg.

Az indulókat négyfős, vagy ugyanannyi párosból álló csoportokba szervezték. Onnét a más hasonló események rendjét követve, az első két helyezett juthatott tovább, hogy az elődöntőért, majd végül a döntőbe kerülésért harcoljanak. Látva az attraktív küzdelmeket, nehéz eldönteni, hogy volt-e könnyebb része a megmérettetésnek?! Ugyanis a legjobb harminckettő egyenes kieséses rendszerben folytatta a küzdelmeket. Az első körben még egy győztes szettig, a legjobb tizenhat után már kettőig tartott egy csata.

A kupanap eredményeiről a DPASE labdarúgója, Szepessy Róbert, az Infinity Teqball szakosztályvezetőjeként tájékoztatott bennünket.

– Sajnálhatják a labdajátékok kedvelői, hogy lemaradtak a látványos és küzdelmes csatákról. A csoportmérkőzések befejezése után, az egyenes kieséses szakaszba a legjobb harminckét induló került. Klubunk is indított csapatot, a másik szakosztályvezető, Imreh Balázs mellett a nyolcaddöntőig jutottam. Az elődöntőben Bányik Csaba Szécsi Barnával, a másik ágon a francia Farid Grim az erdélyi Lázár Zsolttal csapott össze. A bronzéremért Szécsi Barna és Lázár Zsolt küzdött meg, végül előbbi nyert. Nagy és látványos csatát hozott a döntő, amelynek második szettjében a francia időt is kért, de a Phoenix Teqball Academy játékosa, Bányik Csaba magabiztos teljesítménnyel begyűjtötte az elsőségért járó díjat – állt összegzőjében.

A vasárnap a párosok csatáját hozta, ekkor ötvenkét csapat száznégy játékosa mérte fel tudását, erről így beszélt Szepessy Róbert: – A harmadik helyet a román zászló alatt versenyző Ilyés Szabolcs, Lázár Zsolt páros szerezte meg, akik a szintén jó formában kiálló cseheket verték 2–0-ra. Különlegesen rangos döntőt láthattunk, hiszen az előző két vb-finálé párosai álltak az asztalokhoz. Ádám Blázsovics és Bányik Csaba Magyarország, Nikola Mitro és Bogdan Marojevic Montenegró színeiben. A fantasztikus csatából a magyarok jöttek ki győztesen. A teqball Rácalmáson is újabb híveket, a rendező Infinity Teqball pedig egyöntetű elismerést szerzett magának.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, Petrás Gábor eredményesnek és sikeresnek találta a szakosztállyal kötött együttműködést követő első nemzetközi rendezvényt. – Partnerként jelentünk meg ezen a rendezvényen, miután a megállapodásunk nyomán, a speciális sportok bizottsága keretén belül működhet a teqball is. Mi kis segítséget nyújtottunk a szervezésben és támogattuk is a rendezvényt. A lebonyolításhoz a kollégáink tevékenységével is hozzájárultunk. Nagyon elégedett vagyok ezzel a közös eseményünkkel. Azt gondolom, mindennek, ami a sporthoz kötődik, jelentősége van Dunaújvárosban. Az a legfontosabb, hogy minél többen sportoljanak, de a szövetségünk részéről elsősorban a futballal kapcsolatos labdajátékokra koncentrálunk. Ez az új találmány, a teqball is már világhírrel bizonyított. A legjobb garanciája maga Ronaldinho, aki imádja ezt a játékot, és a legutóbbi budapesti világbajnokságon asztalhoz állva bizonyította, ebben is varázslatos tudású sportoló. Ez a nagyszerű eszköz már sok klubnál megtalálható, mert nagyon jól hasznosítható például a gyerekek képzésére.

Az egyéni győztes Bányik Csabára nem csak a kiváló alkata, a bemelegítő gyakorlatai, s a sportágban szerzett híre miatt is felfigyeltek a csarnokba érkezők. A tavalyi világbajnokságot nyerő páros egyik tagjaként érkezett. Ezúttal is megszolgálta a közfigyelmet, itt az egyéni elsőségével. – A hagyományos labdarúgással kezdtem, de a sok sérülés miatt abba kellett hagynom, így most a teljes figyelmemet ennek szentelem. A döntőig elég jól sikerült a menetelésem, bár voltak szoros találkozóim, de a harmadik szettre egy alkalommal sem került sor. Nagyon jók voltak az ellenfeleim, akik egy sor külföldi országból érkeztek. Párosban a montenegróiak, egyéniben pedig a franciák kiemelkedően jók. Egy átlagos mérkőzés húsz-harminc perces, de a döntő akár negyven-ötven perces is lehet. Ott már csak nagyon jó ellenfeleket kaphatunk. Megvan az egyéni elsőségem, aminek nagyon örülök. Egy nagy csata után vagyok. Viszonylag sima első szett után még magabiztosabban győztem a francia ellenfelemmel szemben. Abban időt is kért, ami azt mondta nekem, hogy aggodalmaskodik, én pedig pihenhettem egy kicsit, ami ki is jött a hajrámban. Pontról pontra mindegyikért nagyot küzdöttem, de megérte, boldog vagyok a győzelem miatt.