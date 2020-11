Két mérkőzés jön a lengyel csapat ellen a Tüskében

A hét végén ­IIHF (Nemzetközi Jégkorong Szövetség) szünet lesz Európa legtöbb jégkorongbajnokságában, így a magyar bázisú Erste Ligában is. Ilyenkor a válogatottakon a sor, így lesz ez most is, de nem úgy, ahogy a korábbi években megszoktuk.

Azért nem maradnak a hazai drukkerek meccs nélkül, nemzeti csapatunk kétszer is megmérkőzik Lengyelországgal. A Tippmix Nemzetek Tornáján csütörtökön 20 órakor, majd szombaton 14.10 órakor kezdődik a Tüskecsarnokban a találkozó. A meccseken korlátozott számban jelen lehetnek a szurkolók. Az MJSZ az ülőhelyek felére értékesít belépőket, ezeket kizárólag online lehet megvásárolni az Eventim hálózatában. A találkozón kötelező lesz a nézők számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A lengyelek elleni két összecsapáson mutatkozik be nemzeti csapatunk élén az új szövetségi kapitány, a kanadai Sean Simpson. A magyar együttes legutóbb a Nagy-Britannia-i olimpiai selejtezőn játszott február elején, így kilenc hónap szünet után korcsolyázhat újra jégre.