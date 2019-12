Két mérkőzés a legjobbakkal

A héten szünetel a pontvadászat a futsalbajnokságban, miután a magyar válogatott két felkészülési mérkőzést vív Oroszország ellen Veszprémben, az első meccsen 3-2-es vereséggel zártuk a napot. A hazai csapatban Pál Patrik, a Dunaferr DUE Dutrade FC képviseli a dunaújvárosi klubot.

Az orosz válogatott a világ közvetlen élmezőnyéhez tartozik, olyan sztárokkal érkezett Magyarországra, mint a Benficában szereplő, többszörös BL-győztes Robinho vagy a Barcelona játékosa, a szintén brazil–orosz Romulo.

– Az oroszok a lehető legerősebb keretükkel érkeznek hozzánk, vagyis nem túlzás kijelenteni, hogy a világ egyik legjobb csapata lesz az ellenfelünk. Fontos, hogy ilyen erős csapatokkal is összemérjük a tudásunkat, még akkor is, ha a papírforma szerint az oroszok toronymagas esélyesei a két mérkőzésnek. Szeretnénk játékban megközelíteni ellenfelünket, de ez is nagyon nehéz feladat lesz. A hazai futsal egyik fellegvárában, Veszprémben lépünk pályára, a célunk, hogy kiszolgáljuk a kilátogató szurkolókat, és két jó mérkőzést játsszunk. A hosszú távú céljainkat szem előtt tartva ezúttal is hívtam meg újoncokat a keretbe, szeretném, ha megismernék ezt a légkört, beleláthassanak a nemzetközi futsal világába. Ez is azt mutatja, hogy tovább építjük a csapatot, és keressük azokat a játékosokat, akik a későbbiekben erősségei lehetnek a válogatottnak – mondta az mlsz.hu-nak Turzó József szövetségi kapitány az első meccs előtt.

Válogatottunk január végén Litvániában játszik Európa-bajnoki selejtezőket, a házigazdák mellett a törökök és az északírek ellen.