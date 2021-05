Két magyar és egy horvát érkezik

A pénteki, Kisvárda elleni újabb bravúros siker után a következő szezon játékoskeretét illetően több újabb bejelentést tett az ünnep alatt is a DKKA klubja. Ezek szerint egy horvát válogatott kapus mellett két magyar játékos is érkezik.

Először térjünk vissza a pénteki meccsre, amelyet 29–23-ra a Kohász nyert meg. Ezzel pontszámban beérte a nyolcadik Kisvárdát, s ha hátralévő két meccsét is megnyeri a csapat, akkor nyolcadik helyen végez. Azaz saját kezében van a sorsa, köszönhetően a többi mérkőzésnek is.

A találkozóról pedig Vágó Attila vezetőedző azt mondta, annak első fele az ellenfélről szólt, majd a félidő derekán valami megváltozott, talán kellett ehhez Bulath sérülése, na meg az időkérés és egy kis fejmosás is.

– A második félidőben látszott, hogy a Kisvárda sorozatterhelésből jön, ezért igyekeztünk kihasználni, hogy fáradtabbak, védekezésből futottunk rájuk. Ez egy ilyen bajnokság, amikor besűrűsödik a program, akkor a középmezőny csapatainak, akiknek nincs tizenhat sztárja, nagyon nehéz az erejével sáfárkodni. Ebbe mi is belefutottunk korábban, nem várt vereségekkel együtt. Azért szerencsére hazai pályán rendre jól teljesítünk, szerdán Békéscsabán szeretnénk végre megszerezni első sikerünket idegenben is – tette hozzá.

Ami pedig az újabb érkezőket illeti, a Kohásznál folytatja a balátlövő Polics Tamara, aki jelenleg az NB I/B nyugati csoportjában második Kozármisleny játékosa, húsz meccsen százhúsz gólt szerzett eddig. A ligakupadöntőben pont leendő csapata ellen játszhat. Korábban szerepelt az élvonalban is, volt a Győrnél, a Siófokkal az EHF Kupában is játszott.

Kapusposzton a két hosszabbító magyar – Wéninger, Hlogyik – mellé ismét egy külföldi érkezik, miután Anastasija Babovic visszatér kölcsönből a montenegrói Buducsnoszthoz. Őt egy horvát hálóőr váltja, Gabrijela Besen. A 26 éves kapus 2010 és 2017 között a horvát Sesveténél védett, majd Lengyelországba szerződött a Lublinhoz, velük az EHF Kupában, és a Bajnokok Ligájában is szerepelhetett. Tagja volt a 2016-os Eb-n résztvevő válogatottnak.

Szintén a DKKA játékosa lesz a Debrecentől kölcsönbe érkező húszéves irányító, Borgyos Panna, aki a Lokinál 2017-ben már bemutatkozhatott a felnőtteknél, ahol az elmúlt években a bajnokik mellett az EHF Kupában is szerepet kapott. Az idényre Békéscsabára került kölcsönbe, ám szeptemberben súlyosan megsérült, amiből most épült fel.