Két kontinenstorna-kvóta

Péntektől vasárnapig Győrben rendezték meg a kajak-kenu Kadler Gusztáv maraton magyar bajnokságot, amelyen a Dunaújvárosi KSE felnőtt és utánpótlás sportolói is rajthoz álltak. A háromnapos viadal már a júliusi moszkvai Európa-bajnokságra is válogatott, amelyre végül két DKSE-versenyző kvalifikálta magát.

A megmérettetés azért is kiemelkedően fontos jelentőséggel bírt az indulóknak, mert a felnőttszámok első két helyezettje indulhat majd a júliusi Európa-bajnokságon, Moszkvában.

– Kajakban Máthé Krisztián a leginkább esélyes versenyzőnk, aki ezt kivívhatja, és nem szabad elfeledkeznünk a kenusok között Bucsi Bencéről sem, aki párosban szintén ott lehet a végelszámolásnál. Kovács Mátéék is rajthoz állnak, de ők a maratonra nem tudtak annyit készülni, ennek ellenére még ők is odaérhetnek – mondta a verseny előtt Molnár Gergely, a DKSE edzője.

Nos, Máthé Krisztián K-1 30 kilométeren nem ért be a célba, a számot Boros Adrián nyerte meg. Ellenben K-2 30 kilométeren éppen Borossal indultak, s az volt a kérdés, a világbajnoki ezüstérmes páros vissza tud-e vágni a tavaly őket legyőző Őry Zsombor, Erdélyi Tamás kettősnek. A két hajó a verseny elejétől kezdve meglógott a többiektől, és végig együtt haladtak. A véghajrát azonban egy kicsivel jobban bírták Erdélyiék, akik nagyjából másfél hajóval értek előbb a célba. A két egyaránt 20 éves kajakos, idén elsősorban a síkvízi szezonra készül, Őry szerint a győzelmet is ennek köszönhetik.Máthéék ezüstérme azonban Eb-részvételt ért.

Kenuban szintén indulási jogot harcolt ki magának Bucsi Bence, aki a lágymányosi Vass Zoltánnal állt rajthoz, s végül ők is a második helyen értek be a 26 kilométeres versenytáv után, az azt megnyerő Kövér, Horváth kettős után. Ugyanebben a futamban Kovács Máté, Laczó Dániellel (Szeged) végzett a harmadik helyen.

A gyermek U12-es korosztályban MK-1-ben 5 kilométeren szintén ezüstérmet szerzett Katona Réka Sára. A DKSE nem marad elsőség nélkül sem, amit szintén a gyerekeknél, U10-U12 korosztályban rajthoz álló MK-4-es egység szállított 5 kilométeren. A csapat összeállítása: Bebők Lara, Mészáros Enikő, Blényesi Luca, Láng Rege Réka.

Volt olyan korcsoport, ahol négy részre lett szedve a mezőny, ilyen volt Katona Benedek futama is, aki a negyedikben – több mint 120 2006-os fiú kajakos indult – végzett a hatodik helyen. Az ifi lányoknál (U17-18) sem volt izgalommentes a verseny, ahol Horváth Laura K-1 18 km-en ötödikként ért célba, párosban ugyanezen a távon pedig hetedik helyen zártak győri társával. Ifi fiú mezőnyben szépen helytállt, és rengeteg tapasztalatot szerzett Éberhardt Richárd és Perger Máté, akik a nagy mezőnyben kihozták a maximumot magukból.