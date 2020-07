Két keréken, három nap alatt, kétszáz kilométer csapatépítés

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics vízilabdázóinak kiválósága, Gurisatti Gréta mindent annak rendelt alá az elmúlt időszakban, hogy olimpián szerepelhessen, amire most egy évet legalább várnia kell. Azonban ezt elfogadta, sőt, esetében még jól is jött a halasztás. Klubjával pedig már nagyon készül a szezonkezdésre, csütörtöktől a Balatont kerékpározzák körbe társaival csapatépítő összetartás jegyében.

Gurisatti Gréta nagyon céltudatosan és profi módon igyekszik elérni kitűzött céljait, köztük az olimpiai szereplést is. Szobájába már évekkel korábban kiírta, hogy Tokió 2020, két éve pedig szerető gazdája nyuszijának, aki a sokatmondó Toky nevet kapta, ezzel is emlékeztetve őt nagy álmára. Decemberben a karácsonyfájukra is felkerült egy tokiói aranyérem díszként. Miután egy évvel elhalasztották a játékokat, így idén is még csak a másolat mehet a fenyőre, az igaziért jövőre szállhat harcba a magyar válogatott, amennyiben sikeresen megvívják a kvalifikációs tornát.

Az olimpia halasztása számára előny, hiszen egy év múlva még jobb lesz

– Az én szempontomból ha már így alakult, a sérülésem és a nyugodtabb felkészülés miatt jól jött a halasztás, hiszen nagy hajtásban voltunk. Ráadásul azt gondolom, azon játékosok közé tartozom, akik egy év múlva még jobbak lesznek, de ez a válogatott nagy részére is igaz. Szerintem márciusban kijutottunk volna a selejtezőről, de így még inkább lesz idő mindenre. Én is nagyon belehajszoltam magam ebbe, számomra is ekörül forgott minden. Ez most egy lehetőség arra is, nagyobb mentális nyugalommal vágjak neki a célhoz vezető útnak – mondta lapunknak, hozzátéve, miután kiderült a halasztás, a pandémia miatti leállás első időszakát nagyon kiélvezte a családdal. Utána viszont már azon mérgelődött, hogy a holt időt hasznosabban is ki lehetett volna használni, de belátta, ezeket a körülményeket sem ő, sem a klubja nem tudta befolyásolni.

– Szerencsére a válogatottal a karantén alatt már tudtunk edzeni, azóta pedig visszarázódtunk a megszokott kerékvágásba, saját uszodánkban, saját programunk alapján tudunk dolgozni – tette hozzá az Európa-bajnoki bronzérmes, aki immár tizedik felnőttszezonját kezdi meg nevelőegyesületében. Nagyon büszke arra, hogy Dunaújvárosban született, szerencsés, mert itt jó a női vízilabda, a fiatalok nevelése példaértékű, így jutott el ő is a válogatottságig. A tervei között szerepel, hogy esetleg külföldön is kipróbálja magát, de az olimpia miatt mindenképpen itthon akart maradni, ahol szíve szerint más csapatban nem szeretne pólózni, mint a dunaújvárosi.

Gurisatti számára a sport mellett a tanulás is fontos, júniusban sikeresen államvizsgázott a Dunaújvárosi Egyetemen. – Szeretném megköszönni, hogy nagy türelemmel voltak velem szemben és azt, hogy mindig támogattak sportolói pályafutásomban. Rengeteg segítséget kaptam a tanároktól és a csoporttársaimtól egyaránt, amiért nem lehetek eléggé hálás – közölte, s ugyan örült neki, hogy a DUE-t választotta, de azért jó érzés a diplomaszerzésen túllenni.

A csapat eközben már az új játékosokkal a fedélzeten elkezdte a felkészülést a szezonra, július végén máris kezdődik a Magyar Kupa-sorozat.

– A távozók helyett ugyanolyan kaliberű, vagy még jobb játékosokat sikerült igazolni, azt, hogy gyengültünk, semmiképpen nem lehet mondani, főleg, hogy a csapat magja egyben maradt. Nyilván az újaknak is meg kell tanulni a játékrendszerünket, de ők az utánpótlás, vagy Universiade-válogatott tagjaként dolgoztak már Mihók Attilával, pontosan tudják a felfogását, az eszméit. Szilágyi Dorottya és Lekrin­szki Gina pedig játszott nálunk korábban. Szóval, nem lesz gond a csapategységgel. Remélem, hogy az a munka, amit most beleteszünk – csakúgy, mint tavaly vagy tavalyelőtt –, az szintén meglátszik a teljesítményünkön. A Magyar Kupából ismét szeretnénk inni, ami azt jelenti sikerült a címvédés, s most már egy bajnoki címre is vágyok, emellett a nemzetközi porondon is nagyon ígéretesen meneteltünk, amíg le nem fújták az Euroligát.

A társaság szerdán még edzőmeccset játszott a Szentessel, csütörtökön pedig elindult, hogy kerékpárokkal körbetekerje a Balatont, esténként pedig kempingekben, sátrakban alszanak. – A bicajokon visszük a sátrat, hálózsákot, azért elég alkalmazkodó csapat vagyunk, a megoldóképességünk is jó már ilyen szituációkra, hogy minden szükséges holmi elférjen. Az is a célja Mihók Attilának, igaz nem mondja, de tudjuk, hogy mozduljunk ki a komfortzónánkból. De teljesen jó ez, senkit nem kell noszogatni, örömmel vagyunk itt, nagyon élvezzük ezt a kalandot. Napi hetven kilométert tekerünk, utána „edzés” a Balatonban, közös vacsora, sok nevetés – mesélte az első nap után Gréta, akit pénteken két kisebb baleset is ért menet közben. Egyszer videózni próbált, csak jött egy éles kanyar… Másodjára pedig váratlanul egy teherautó fordult meg előtte a kerékpárúton, szerencsére az esést kisebb horzsolással megúszta.