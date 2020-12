Két fronton nem egyszerű

Márpedig a fiatal dunaújvárosi futsalosok erre kényszerülnek, akik hétfőn este, lapzárták után, Kecskeméten szenvedtek vereséget az NB I.-ben. Lassan lendültek bele a játékba, azonban derekasan helytálltak, pedig a szerencse is elkerülte őket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Dunaújváros

Ebből az újvárosi csapatból jó néhány játékosnak előző nap délelőtt az U20-as korcsoport bajnokságában is helyt kellett állnia. A Szigetszentmiklós csapatát 11–5-re verték. Ez nem is csoda, hiszen a lényegesen megnövekedett edzésmennyiség és a férfiak bajnokságában való mérkőzések mára már a korcsoportjukban szereplő ellenfeleiktől erősebbekké tette őket. Talán nem kockáztatunk nagyot, amikor arra gondolunk, hogy gólszüretből a hármat-hármat jegyző Garda és Slett is boldogan vállalta volna a további gólgyártást, de a hétfői már egy másik bajnokság volt…

Kecskemét – Dunaferr 7–0 (4–0)

Dunaferr: Cseresnyés – Csányi, Dorogi, Bartha, Németh. Csere: Gergely, Perjési, Schnierer J., Kovács K., Kovács B., Szili, Szabó, Slett, Garda. Edző: Facskó József.

A jó szériában játszó kecskeméti felnőttekkel szembeni csatára azonban még nem tudtak felfrissülni. Tíz perc után már a hazaiak mentek 3–0-ra, de utána belendültek az újvárosiak is. Bartha, Schnierer Joel, Dorogi, Csányi, Németh megmozdulásai ígéretesek ­voltak, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Cseresnyés parádés teljesítménye Mánya, Nyeste és Simic góljainál sajnos már nem volt elegendő.

Most a második félidőben küzdöttek jobban a vendégek.

Schnierer a kezdés után azonnal gólra tört, sajnálhatta, hogy Tombácz is elemében volt a kapujában. A hazaiaktól Mánya, Simic, Vladyslav, Ristic okozták a legnagyobb galibát.

A Dunaferr Kovács, Bartha, Csányi, Dorogi, Perjési révén veszélyeztetett. Bár Németh és Cseresnyés a kapuban a szezon legjobb teljesítményével jelentkezett, de mindez együtt sem hozott szebb eredményt. A fináléban már Gergellyel kiegészülve az ember­előnyös játékkal próbálkoztak, de a záró találatot az utolsó pillanatokban Nyeste érte el.

Facskó József így értékelt:

– Már a hét közepén is azt gondoltam, ez lesz a legnehezebb meccsünk. Munkás hónapon vagyunk túl, most értünk el ahhoz a fordulóponthoz, ahol kicsit elfáradtunk. A mai keretből öten léptek pályára az előző napon, és jó teljesítményt nyújtottak. A mentális fáradtság jött ki a helyzetkihasználásban.

A mérkőzés elejét „átaludtuk”, ezért könnyen jelentős előnyt tudott szerezni ellenfelünk. A második tíz perctől már voltak lehetőségeink. Könnyű gólokat adtunk, másrészt a helyzetkihasználásunk pocsék volt. Azon dolgozunk, hogy a hét második meccsét, pénteken, hazai pályán a Nyírgyulaj ellen ebből a szempontból már sikeresebben vívjuk.

Egy építkezés közben a második, harmadik lépcsőfokon állunk. Jelen pillanatban nem szabad olyan elvárásokat támasztani, amik túl nagyok lehetnek. Kis lépésekkel haladunk tovább.