Két fordulót követően pont nélkül áll a DPASE

A 2020/2021. évi NB III.-as bajnoki szezont két vereséggel kezdte a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

Szerzett pont nélkül jelenleg a bajnoki tabella tizenhatodik helyén áll az együttes.

Az első fordulóban Szekszárdon kapott ki a gárda 2–1-re, az elmúlt vasárnap pedig az ESMTK együttese diadalmaskodott 1–0-ra a Dunaújváros Sporttelepen.

Az utóbbi összecsapás első negyedórájának kiegyenlített játéka után egy durva belépőt követően Tóth Ákos szenvedett sérülést, így néhány percig emberelőnyben játszhatott a fővárosi alakulat, amit gólra is váltott.

A huszonegyedik percben egy bal oldali sarokrúgást követően Boda József csúsztatott fejese jutott a kapuba. A folytatásban a kissé megzavarodott hazaiak rendkívül pontatlanul játszottak.

Az első játékrész végén azonban két lehetőség is adódott az egyenlítésre, de először a vendégek kapusa hárított bravúrral, majd Báló nem találta el a labdát tökéletesen. A második félidőben is egymás hibáiból éltek a csapatok, de újabb gól már nem született. Igaz, a hajrában Báló Tamás lőtt centiméterekkel a bal oldali kapufa mellé, majd Szepessy Róbert fejelt kecsegtető helyzetben a kapufára.

Összességében elmondható, hogy kis szerencsével egy pontot szerezhetett volna a DPASE együttese, de a három pont begyűjtésére most nem volt esélye.

Ezúttal nem sok idő marad a sorok rendezésére, hiszen szerdán újabb találkozó vár a gárdára.

A harmadik fordulóban 17.30 órakor a Dabas-Gyón FC vendégeként lépnek pályára.

A házigazdák eddigi mérlege szintén két vereség, így nem éppen csúcsformában lévő együttesek küzdenek majd a bajnoki pontokért.

A Közép csoport szerdai fordulójának további párosítása a következő:

Ferencvárosi TC II – Újpest FC II, HR-Rent Kozármisleny – Majosi SE, Taksony SE – Monor, Körösladányi MSK – FC Dabas, ESMTK – Szegedi VSE, Szekszárdi UFC – Rákosmente FC, Hódmezővásárhelyi FC – Iváncsa KSE, Vác FC – Budapest Honvéd-MFA II, Kecskeméti TE – Paksi FC II.