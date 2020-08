Két ellentétes félidő után látják a hibákat

Az első két negyed játékában nem lehetett kifogást találni, azonban a második félidőben kicsit leült a csapat, és hiába nyert tizenhat góllal, a kilenc kapottat sokallta Mihók Attila, a DUE-Maarsk Graphics vezetőedzője a Szeged elleni hétfői, hazai Magyar Kupa-siker után.

A 16–1-es félidő után 25–9-es dunaújvárosi győzelem született, ami után Varga Tamás, a vendégek mestere elárulta, mindössze két hete tudnak edzeni, azóta nagyon kemény munkában vannak, így a Magyar Kupa azt a célt szolgálja, hogy a szeptember végi bajnoki rajtra formába kerüljön együttese.

– A lőtt gólokkal maximálisan elégedett vagyok, és a látott tompaság is természetes ilyen fizikai munka után. Gratulálok a Dunaújvárosnak, fantasztikusan jó erőben játszva, végig domináltak, de ez papírformasiker volt számukra.

Mihók Attila is azt mondta, a két csapat nem egymás fő riválisa, így a saját feladataikra koncentrálnak, ők mindig a maximumot igyekeznek nyújtani. A mérkőzésre térve azzal kezdte, két ellentétes félidőt mutattak be. A Honvéd meccs­hez képest annyival előrébb jutottak, hogy az első két negyedben kontrollálták a mérkőzést.

– A támadójáték a védekezés türelmére tudott épülni, bármilyen furcsa, ez magyarázza a sok lőtt és kevés kapott gólt. A harmadik és negyedik negyedben viszont, az első találkozóhoz hasonlóan, szokatlan tompasággal olyan egyéni hibák születtek, amik miatt a védekezés nem az elképzeltek szerint működött. Ezt egyfajta jelként kell felfogni, mert ezt ellenfeleink kihasználják, és ez nálunk beszédtéma. A két meccsen kapott tizenhét találat sok, ennyivel végigmentünk a LEN Kupában a nyolc közé jutásig. A lőtt gólok száma meg irreális, az sem a vízilabda normál állapota, hogy dobunk negyvennyolcat. Bár ezzel nem is foglalkozunk, sokkal jobban örülnénk, ha fele ennyit szereznénk, de fele ennyit kapnánk is – fogalmazott értékelésében.

Szellák Csenge szerint a második félidőbe kicsit belekényelmesedtek, elfogyott a koncentrációjuk. – Szerintem ez meccsről meccsre javulni fog – tette hozzá.

Mihók Attilától megkérdeztük, mennyire volt rossz, hogy az uszodai tűz miatt nem mehettek be nézők, a lányok pedig nyilván nagyon készültek, hogy újra saját közönségük előtt vízilabdázhassanak.

– Az az igazság, ezen már túlléptünk, gyakorlatilag két éve nem tudunk saját közönség előtt szerepelni. Úgy látszik, ez a sorsunk, erre nem tudok mit mondani. Azt írtam a lányoknak a heti edzésprogram előtt, ha a vírus x-edik hullámát, a dinoszaurusztámadást, cunamit és földrengést megússzuk, akkor ez és ez lesz a menetrend. Tényleg így gondolom, minden nap úgy kelünk fel, ma vajon miért nem jöhetünk az uszodába, miért nem jöhet közönség. Mondjuk, már az is óriási dolog, hogy van hol edzenünk és játszanunk. Nem is igazán beszélünk erről, talán eljön az idő, amikor a drukkerek is buzdíthatnak minket – felelte, majd hangsúlyozta, a csütörtöki meccsel kapcsolatban, amikor 17 órától a III. Ker. TVE lesz az ellenfél, nem tud semmit mondani arról, bejöhetnek-e már a nézők.

– Ez hatósági kérdés, le kell játszani, mint ahogyan egy meccset, aztán meglátjuk, mi lesz a vége – mondta.