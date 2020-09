Két buta hiba és a kimaradó helyzetek

A Dunaferr DUE Dutrade futsalegyüttese hétfőn este előrehozott bajnoki fordulóban a Veszprém csapatát fogadta, a vége fölényes vendég siker lett.

A Veszprém szerencsésen erősített, mellette keményen dolgoztak, és két győzelem után az újabb sikerüket akarva érkeztek. Az már a kezdés előtt látszódott, hogy ők akár sorokat, míg a Dunaferr egy-egy játékost tud majd cserélni a frissítés érdekében.

Dunaferr – Veszprém 1–4 (1–2)

Veszprém: Spandler – Tatai, Pál, Boromissza, Rutai. Csere: Sásdi, Palvek, Fridrich, Tar, Bognár, Fellembek, Bencsik Á., Kiss, Bencsik R. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Dunaferr: Reveland – Németh P, Szeghy, Östör, Horváth B. Csere: Sánta, Klacsák, Csányi, Dorogi, Slett, Montero, Németh L. Vezetőedző: Frank Tamás.

Az első félidő Tatai lendületét átvéve Tatai, Pál, Boromissza, Bognár, Bencsik, Rutai, Fridrich óriási elánnal vetették magukat a küzdelembe. A hasonló elszántság a hazai csapatban is megvolt, de most valamiért csikorogtak a fogaskerekek. Németh P., Szeghy, Klacsák, Dorogi, Toni, (Hinojosa Montero Antonio) talán a szokásuknál egy kicsit lassabban, de legfőképp pontatlanabbul tették a dolgukat. Revelandot viszont a mostani forduló után is meg kell süvegelnünk, hiszen a veszprémiek megsemmisítő győztes gólját leszámítva kiválóan teljesített.

A játékképre jellemző lehet a hazaiak hat, a vendégek huszonhárom gólt ígérő helyzete. A vezető találatot mégis Szeghy szerezte meg a 14. percben. Az egyenlítés Rutainak jutott a 17.-ben. A veszprémi vezetést Tatai gólja jelentette, mindkettő a Dunaferr egy-egy eladott labdájából született.

A második félidőben nagyobb tűzzel jött ki a hazai csapat. Sokkal több kezdeményezéssel, de az első játékrészhez hasonlóan itt is sokat elpazaroltak, illetve Spandler kapus állta az útjukat. Horváth Benedek ezen az estén is bemutatta a kivételesen jó képességeit, ami egyenlőre még csak a helyzetekhez, illetve a kapufához volt elegendő. Még egy kis idő és az újvárosiak valószínűleg két sikeres „latin” játékosra, rá és Tonira lehetnek büszkék. Ahogy a fiatalabbak közé tartozó Csányira is. A vendégek előnyét Tatai biztosította be a 28. percben, míg a kegyelemdöfést Boromissza adta meg a 39.-ben (1-4), amikor a már csalódottan küzdő hazaiak fölött a saját térfeléről ívelte a labdát a kinn álló Reveland feje fölött a léc alá. Mindkét találathoz eredményesen asszisztáltak az újvárosi játékosok. Ebben a játékrészben a Dunaferr tizenkilenc, a Veszprém tizenöt helyzetig jutott.

A forduló további eredményei: Nyírgyulaj–Haladás 2–2, Berettyóújfalu–DEAC 4–3, Kecskemét–FTC 5–4, Aramis–Újpest 3–2.